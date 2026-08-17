Заробили мільйони: скільки грошей сонячне затемнення принесло Іспанії

12 серпня у кількох країнах Європи можна було спостерігати повне сонячне затемнення – і це астрономічне явище притягнуло до Іспанії таку ж астрономічну кількість туристів. На цьому країні вдалося дуже добре заробити.

Всього кілька хвилин повного сонячного затемнення принесли Іспанії 347,6 мільйона євро чистого економічного ефекту, пише RTVE.

Скільки грошей Іспанія заробила на сонячному затемненні?

Затемнення залучило до країни 446 тисяч туристів з усього світу – а із загальної суми у 347,6 мільйона євро 247,3 мільйона припали на витрати іноземних туристів. Ще 94,9 мільйона забезпечили внутрішні мандрівники.

Саме Іспанія стала одним з головних центрів спостереження за затемненням, а астротуристи в середньому витрачали 1501 євро на людину, не враховуючи вартість квитків на літак. Чимало людей також прилетіли не на один день, а залишилися надовше. Під час цього вони витрачали гроші на туристичні заходи, проживання, внутрішні поїздки, їжу тощо.

Але найбільший сплеск туризму відбувся у невеликих містечках, які багато туристів зазвичай не розглядають як місце призначення. Вони розташовані на шляху повного затемнення – і міжнародні бронювання у таких містечках всього за одну ніч зросли на 383%.

Сонячне затемнення також створило приблизно 7300 робочих місць у ресторанному та готельному бізнесі, а також транспорті й логістиці.

Сонячне затемнення призвело до сплеску туризму не лише в Іспанії, але й в кількох інших країнах Європи та помітно підняло ціни на проживання у готелях. Одним з найпопулярніших напрямків стала столиця Ісландії Рейк'явік – це одне з небагатьох місць, де повну фазу затемнення можна було побачити до вечора середи.