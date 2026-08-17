Всього кілька хвилин повного сонячного затемнення принесли Іспанії 347,6 мільйона євро чистого економічного ефекту, пише RTVE.

Скільки грошей Іспанія заробила на сонячному затемненні?

Затемнення залучило до країни 446 тисяч туристів з усього світу – а із загальної суми у 347,6 мільйона євро 247,3 мільйона припали на витрати іноземних туристів. Ще 94,9 мільйона забезпечили внутрішні мандрівники.

Саме Іспанія стала одним з головних центрів спостереження за затемненням, а астротуристи в середньому витрачали 1501 євро на людину, не враховуючи вартість квитків на літак. Чимало людей також прилетіли не на один день, а залишилися надовше. Під час цього вони витрачали гроші на туристичні заходи, проживання, внутрішні поїздки, їжу тощо.

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Але найбільший сплеск туризму відбувся у невеликих містечках, які багато туристів зазвичай не розглядають як місце призначення. Вони розташовані на шляху повного затемнення – і міжнародні бронювання у таких містечках всього за одну ніч зросли на 383%.

Сонячне затемнення також створило приблизно 7300 робочих місць у ресторанному та готельному бізнесі, а також транспорті й логістиці.

Сонячне затемнення призвело до сплеску туризму не лише в Іспанії, але й в кількох інших країнах Європи та помітно підняло ціни на проживання у готелях. Одним з найпопулярніших напрямків стала столиця Ісландії Рейк'явік – це одне з небагатьох місць, де повну фазу затемнення можна було побачити до вечора середи.