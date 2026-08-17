Всего несколько минут полного солнечного затмения принесли Испании 347,6 миллиона евро чистого экономического эффекта, пишет RTVE.

Сколько денег Испания заработала на солнечном затмении?

Затмение привлекло в страну 446 тысяч туристов со всего мира – а из общей суммы в 347,6 миллиона евро 247,3 миллиона пришлось на расходы иностранных туристов. Еще 94,9 миллиона обеспечили внутренние туристы.

Именно Испания стала одним из главных центров наблюдения за затмением, а астротуристы в среднем тратили 1501 евро на человека, не считая стоимости авиабилетов. Многие люди также прилетели не на один день, а остались на более длительный срок. При этом они тратили деньги на туристические мероприятия, проживание, поездки по стране, питание и т. д.

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Но наибольший всплеск туризма произошел в небольших городках, которые многие туристы обычно не рассматривают в качестве места назначения. Они расположены на пути полного затмения – и количество международных бронирований в таких городках всего за одну ночь выросло на 383%.

Солнечное затмение также создало примерно 7300 рабочих мест в ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в сфере транспорта и логистики.

Солнечное затмение привело к всплеску туризма не только в Испании, но и в нескольких других странах Европы и заметно подняло цены на проживание в отелях. Одним из самых популярных направлений стала столица Исландии Рейкьявик – это одно из немногих мест, где полную фазу затмения можно было увидеть до вечера среды.