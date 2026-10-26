Країна ЄС вб'є десятки тисяч птахів через несподівану загрозу

На данському острові Лолланд зафіксували серйозний спалах пташиного грипу – і через це доведеться знищити понад 20 000 пернатих.

Вже підтвердили випадок зараження високопатогенним пташиним грипом у стаді індиків у селі Стоккемарке, Данія, пише DR. Через це індиків доведеться знищити, про що повідомили у Данському управлінні ветеринарії та харчових продуктів.

Чому доведеться вбити індиків у Данії?

Вже в понеділок, 26 жовтня, у Данії через спалах пташиного грипу доведеться знищити приблизно 27 000 птахів.

Це вже другий випадок зараження пташиним грипом у стаді індиків лише за тиждень. А за останні кілька тижнів інфекцію також підхопили кілька диких птахів. У данському управлінні з ветеринарії та харчових продуктів наголошують, що люди, які утримують птахів чи домашню птицю, мають особливо пильно запобігати контакту тварин з дикими птахами у цю пору року.



Індиків у Данії доведеться знищити через пташиний грип / Фото Pexels

Також про спалахи високопатогенного пташиного грипу ще у квітні повідомляли у Франції: зараження помітили одразу на двох фермах у південно-західній частині країни. Від епідемії потерпали птахівники по всій Європі, адже подібні випадки зафіксували також у Німеччині, Чехії та інших країнах.

Коли на фермах виявляють спалах грипу, доводиться знищувати все поголів'я. А в деяких країнах для стримування хвороби навіть заборонили випускати свійську птицю на вулицю.