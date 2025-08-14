Цього тижня багато європейських країн переживають новий сплеск спеки, що спонукає багатьох поспішати на пляжі. Однак, експерти закликають любителів сонячних ванн не забувати про потенційні ризики для своїх мобільних телефонів.

На пляжі загрозу для них несуть три речі: море, пісок і сонце. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Express.

Які небезпеки існують для смартфонів на пляжі?

Пляжникам нагадують про потенційні загрози - сонце, море та пісок – для смартфонів. Лі Елліотт, директор з продуктів компанії Compare and Recycle, яка займається перероблюванням техніки, застерігає, що багато споживачів недооцінюють вразливість своїх пристроїв у цих умовах.

Для захисту від пошкоджень він рекомендує використовувати водонепроникні чохли.

Якщо ж ви можете обійтися без телефону, деякі курорти пропонують пляжні шафки, де за невелику плату можна залишити цінні речі,

– йдеться у повідомленні.

Прагнучи підвищити особисту безпеку під час відпочинку на пляжі, споживачі можуть придбати спеціалізовані "протиугінні" чохли-сумки, які можна надійно прикріпити до більших предметів або навіть носити на тілі. Ця опція особливо корисна для тих, хто може задрімати під час відпочинку на сонці.



Туристів попередили про небезпеки для телефонів на пляжі / Фото Unsplash

Ще один спосіб, який розглядають деякі пляжники, – ховати цінні речі під рушником. Однак, експерти застерігають від такої практики, особливо для смартфонів, оскільки це може призвести до пошкодження пристроїв піском. Крім того, існує ризик, що злодії можуть помітити, як ви ховаєте речі під рушником.

Для тих, хто хоче додатково захистити свою електроніку, рекомендується оформити страховку для мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв.

До слова, шльопанці, які ми зазвичай взуваємо на пляж, в жодному разі не можна брати в літак.