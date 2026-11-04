На Європу насувається аномальна спека: де буде тепло в листопаді

Вже у першій половині листопада більшу частину Європи накриє похолодання, але воно буде нетривалим. А ось на південному заході континенту температура ростиме – і досягне аж +26 градусів.

Більша частина Європи відчує похолодання вже найближчими днями, але зовсім скоро воно заміниться несподіваним теплом. України, втім, висока температура не дістанеться, пише DobraPogoda24.pl.

Якою буде погода у листопаді в Європі?

Основною причиною потепління на південному заході континенту синоптики називають вплив великого атлантичного циклону – він буде нести теплі повітряні маси на Піренейський півострів. І поки в центральній, північній та східній частинах Європи буде холоднішати, в Португалії та Іспанії буде тепло, як влітку.

Найпомітніше потепління буде відчуватися з 7 по 10 листопада. У південній Португалії та в деяких регіонах Іспанії й на південному заході Франції позначки термометра досягнуть +20°...+26°.

А в окремих районах показники можуть піднятися ще й на 4 – 9 градусів вище за норму. Наприклад, нещодавно у Севільї зафіксували температуру у 28 градусів тепла, а в португальському місті Монте-Реаль – 27,7 градуса.

На південному заході Європи хвиля тепла затримається – хоча така температура характерна більше для кінця літа, ніж для листопада. А ось мешканці України та сусідньої Польщі тепла не відчують: протягом найближчого тижня найвищою температурою залишатиметься 12 градусів, а подекуди вона опускатиметься з до 3 градусів. Вночі синоптики вже прогнозують перші морози.