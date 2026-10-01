Перша за 200 років страта жінки у Теннессі провалилася: як жінка вижила після ін'єкції

50-річна Кріста Пайк катувала та жорстоко вбила дівчину понад 30 років тому – і у середу її мали стратити у штаті Теннессі після тривалих судових розглядів та апеляцій. І попри те, що жінці ввели смертельну ін'єкцію, вона залишилася живою.

Адвокати Крісти Пайк повідомили, що жінку, ув'язнену у камері смертників у Теннессі, доставили до лікарні після невдалої спроби страти за допомогою двох смертельних ін'єкцій, пише BBC.

Що відомо про страту вбивці Крісти Пайк?

Адвокати Пайк подали екстрене клопотання про зупинення страти засудженої вбивці. Вони заявили, що жінка після введення смертельних ін'єкцій втратила свідомість, але "в неї все ще б'ється серце, і вона ледь чутно сопе".

Один з адвокатів повідомив, що зараз 50-річній Пайк надають життєво важливу допомогу у лікарні. Напередодні їй ввели два шприци пентобарбіталу – смертельної ін'єкції, шляхом якої мали виконати смертну кару.

Пайк засудили до смертної кари ще 1996 року за вбивство 19-річної Коллін Слеммер. Страта жінки стала предметом судового розгляду в останню хвилину – але завершився він тим, що Верховний суд США дозволив продовжити застосування смертельної ін'єкції.

На момент вчинення злочину Пайк було 18 років. Вона та її тодішній хлопець, Тадаріл Шипп, побили, катували та вбили 19-річну дівчину, з якою познайомилися у таборі з підготовки до праці для проблемних підлітків.

Мати Слеммер, Мей Мартінес, була серед тих, хто хотів, аби страта відбулася. Спроба цієї страти відбулася у середу в Нешвіллі, у виправній установі максимального режиму Рівербенд, приблизно о 20:00 за місцевим часом.

Пайк ввели дві дози хімічного пентобарбіталу, а штору в кімнаті для свідків двічі зачиняли. У певний момент представників ЗМІ попросили піти геть. Під час страти шляхом смертельної ін'єкції у Теннессі дозволяють використати додатковий набір шприців з наркотиком на випадок, якщо людина, яку мають стратити, виживає після першого набору. Втім, там не уточнюється, що станеться, якщо людина виживе і після другої ін'єкції.

Губернатор Теннессі Білл Лі вже наказав провести "всебічне незалежне розслідування, аби точно визначити, що сталося".

Смертельна хімічна речовина для ін’єкції, передбачена протоколом, постійно виявлялася ефективною, і протокол не дозволяє додаткових процедур, окрім тих, що були проведені сьогодні ввечері. Крісту Пайк було доставлено до медичного закладу за межами території,

– повідомила речниця Департаменту виправних установ Теннессі Дорінда Картер.

Але це вже не перша спроба страти у штаті Теннессі в 2026 році, що пішла не за планом: страту Тоні Каррутерса, якого засудили за викрадення та вбивство трьох людей в 1994 році, відклали у травні після того, як персонал не зміг знайти вену, аби ввести смертельний препарат.

Нам не подобається мати рацію, але занепокоєння, висловлені пані Пайк, виявилися правдивими: утруднений доступ до вени, роздуті вени, деградований пентобарбітал, відсутність невідкладної медичної допомоги, коли щось неминуче йде не так, і все це за протоколом, який залишається завуальованим таємницею, – повідомила юридична команда Пайк.

Вона також подала екстрене клопотання про призупинення страти та надання медичної допомоги після невдалої смертельної ін'єкції. Втім, наразі Верховний суд США відхилив це клопотання.

У своєму клопотанні про помилування Пайк зазначила, що мала намір побити Слеммер, а не вбити її, але не змогла "зупинити гальма".

Я була психічно хворою 18-річною дівчиною. Мені знадобилося багато років, щоб усвідомити всю серйозність того, що я зробила. Ще більше – щоб усвідомити, на скільки життів я вплинула. Я забрала життя чиєїсь дитини, сестри, друга. Мені зараз гидко думати, що я була здатна скоїти такий злочин,

– написала вона.

Мати вбитої Слеммер заявила на вихідних, що чекала на виконання вироку для Пайк десятиліттями. А група людей допомогла зібрати кошти для неї та її чоловіка, аби вони могли приїхати з Флориди до Теннессі та стати свідками страти.