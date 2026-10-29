Попри катастрофу в Толедо, іспанські залізничники вийдуть на страйк: чого вони вимагають

Уже через кілька годин після серйозної залізничної аварії в Іспанії залізнична мережа зіткнулася з новою напругою: машиністи потягів Renfe оголосили про страйк.

Страйк машиністів, що має тривати 24 години протягом 29 жовтня, запланували раніше – й іспанська профспілка машиністів та помічників залізниці Semaf не скасувала його після трагедії на колії, що сталася раніше, пише RTVE.

Що відомо про страйк залізничників в Іспанії?

28 жовтня в Іспанії трапилася аварія на залізничних коліях – два швидкісні потяги зіткнулися на лінії, що сполучає Мадрид з південним регіоном Андалусія. За останніми даними влади, в цій аварії загинули 68 людей.

Трапилася аварія після 09:00 за місцевим часом: один швидкісний потяг врізався в хвіст іншого поблизу міста Урда. Принаймні два вагони зійшли з рейок. В аварію потрапили потяги компаній Renfe та Iryo.

Імовірною причиною аварії, за попередніми даними, могла стати людська помилка, пов'язана з системою сигналізації. Тим часом видання El Pais вже озвучило версію, що до катастрофи міг призвести збій системи LZB, що контролює рух на високошвидкісних залізничних лініях Іспанії. Вранці 28 жовтня через несправність приблизно 8 потягів зупинилися в районі події.

Профспілка висловила співчуття жертвам та їхнім родинам і заявила, що уся структура глибоко засмучена тим, що сталося. Та попри наслідки аварії профспілка закликала до 24-годинного страйку, запланованого на всю добу четверга, 29 жовтня.

Організація стверджує, що страйк – це пряма відповідь на вимоги, що пов'язані з безпекою залізниць та виконанням зобов'язань, які взяли на себе державні установи та компанії у цьому секторі після попередніх інцидентів.

Очікується, що в страйку візьмуть участь приблизно 6000 співробітників групи Renfe. Компанія радить не подорожувати потягами в четвер, якщо в цьому немає абсолютної необхідності.