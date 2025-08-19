Наприкінці літа деякі аеропорти Європи охопили страйки працівників. І якщо раніше такі пройшли в Іспанії, тепер наздогнали Португалію.

Співробітники наземних служб португальських аеропортів оголосили про серію страйків, які триватимуть до кінця серпня. Чого вимагають працівники, і до чого підготуватися пасажирам, розповідає 24 Канал з посиланням на Euronews.

Яка причина страйків в аеропортах Португалії?

Профспілка авіаційних працівників (SIMA) організувала акції протесту у відповідь на постійні проблеми, пов'язані з низькою заробітною платою, неоплачуваними нічними змінами та погіршенням умов праці. Це сталося після того, як британська компанія Menzies Aviation взяла на себе контроль над наземними операціями.

Заплановані страйки мають вплинути на основні аеропорти по всій країні, включаючи:

Лісабон,

Фару,

Порту,

Порту-Санту,

Мадейру,

Азорські острови.

Попередній страйк з 15 по 18 серпня призвів до скасування десятків рейсів і значних затримок, багато літаків вилетіли без багажу пасажирів. Додаткові страйки заплановані на 22 – 25 серпня і 29 серпня – 1 вересня.

За даними Міністерства закордонних справ Великої Британії та ANA, організації, відповідальної за управління аеропортами, ці протести можуть призвести до значних скасувань рейсів, що особливо вплине на національного перевізника TAP Air Portugal.

Пасажирів закликають заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів, виділити додатковий час для подорожі та упакувати необхідні речі в ручну поклажу.

Зауважимо, раніше в 12 аеропортах Іспанії теж відбулися масштабні страйки.