Абсолютний температурний рекорд: Барселону накрила нова хвиля спеки

У Іспанії фіксують чергову хвилю спеки – і в неймовірно популярній серед туристів Барселоні вже встановили новий температурний рекорд. Там температура вперше за історію спостережень сягнула 40,5 градусів.

Автоматична станція обсерваторії Фабра у Барселоні зафіксувала просто рекордну температуру о 15:00, пише Euronews.

Яка температура зараз у Барселоні?

Ще ніколи раніше у цей період температура у Барселоні не підіймалася до 40,5 градусів за Цельсієм. Найближче до цього значення фіксували 30 липня 2024 року, і тоді позначка термометра піднялася лише до 40 градусів.

Екстремальна спека побила також і кілька інших рекордів у Каталонії. Зокрема, там зафіксували найвищу нічну температуру – в ніч на середу на станції Portbou-Coll dels Belitres мінімальна температура становила 31,9 градуса. А цей показник перевищує поріг "пекельних ночей". Таку назву дали ночам, коли температура не падає нижче за 30 градусів за Цельсієм.

Міська влада міста вже перейшла у режим тривоги: пустили в дію план на випадок сильної спеки. Він передбачає захист насамперед для груп населення, що найбільш вразливі до жаркої погоди – дітей, немовлят, бездомних, хворих на хронічні хвороби та літніх людей.

Також уряд Каталонії вже повідомив, що 229 муніципалітетів у регіоні вже перебувають у зоні дуже високого ризику лісових пожеж. Метеорологічна служба передбачає, що сильна спека у країні триватиме принаймні до неділі.

Ще у червні надзвичайна спека, що охопила більшу частину Європи, призвела до того, що в материковій Іспанії зафіксували найвищу середньодобову температуру за місяць щонайменше з 1950 року – вона становила 28,17 градуса за Цельсієм. І згідно з місцевими оцінками, у червні понад 1000 смертей могли бути пов'язані саме з хвилею спеки.