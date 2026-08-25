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25 серпня, 13:50
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Данія хоче скасувати тимчасовий захист для українців з 14 областей: яких саме

Марина Блохіна

Уряд Данії заявив про намір скасувати автоматичний тимчасовий захист для українців, що прибувають з 14 областей України. Більше їх не будуть розглядати як біженців, що потребують притулку.

Влада Данії пропонує визнати аж 14 областей, що розташовані на заході та у центрі України, безпечними для цивільного населення. Але Київ зі списку планують виключити, пише Rzeczpospolita.

 Чому частині українців у Данії більше не надаватимуть захист?

Якщо рішення про скасування автоматичного тимчасового захисту для громадян з 14 областей України ухвалять, то люди, що прибувають саме звідти, надалі вже не зможуть податися на тимчасовий захист.

Ось які саме області нові правила можуть виключити з тимчасового захисту:

  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Івано-Франківська;
  • Хмельницька;
  • Кіровоградська;
  • Київська;
  • ЛЬвівська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Житомирська.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Боєдсков також наголосив, що наразі у країні проживає 47 600 українців. 

Деякі муніципалітети зазнають труднощів із пошуком житла для такої кількості українців та їх інтеграцією в данське суспільство, 
– додав він. 

Також він нагадав, що Норвегія та Швейцарії нещодавно також посилили міграційні правила для українців, і це зменшило кількість заяв на проживання у цих країнах.

Окрім того, планують додати ще кілька пропозицій. Передусім в українців, які отримують допомогу від данського уряду, вимагатимуть працевлаштуватися. Також хочуть переглянути правила навчання у школах, де дозволяють навчатися англійською та українською мовами – в тому числі й у дистанційному форматі. 

Також, за даними Міністерства імміграції та інтеграції Данії, чоловіки віком від 23 до 60 років, що не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні.

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