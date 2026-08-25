Власти Дании предлагают признать целых 14 областей, расположенных на западе и в центре Украины, безопасными для гражданского населения. Однако Киев планируют исключить из списка, пишет Rzeczpospolita.

Почему части украинцев в Дании больше не будут предоставлять защиту?

Если решение об отмене автоматической временной защиты для граждан из 14 областей Украины будет принято, то люди, прибывающие именно оттуда, в дальнейшем уже не смогут подать заявление на временную защиту.

Вот какие именно области новые правила могут исключить из системы временной защиты:

  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Хмельницкая;
  • Кировоградская;
  • Киевская;
  • Львовская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Закарпатская;
  • Житомирская.

Министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Боедсков также подчеркнул, что в настоящее время в стране проживает 47 600 украинцев.

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Некоторые муниципалитеты испытывают трудности с поиском жилья для такого количества украинцев и их интеграцией в датское общество,
– добавил он.

Кроме того, он напомнил, что Норвегия и Швейцария недавно также ужесточили миграционные правила для украинцев, что привело к сокращению количества заявлений на получение вида на жительство в этих странах.

Кроме того, планируется внести еще несколько предложений. Прежде всего, от украинцев, получающих помощь от датского правительства, будут требовать трудоустройства. Также планируется пересмотреть правила обучения в школах, где разрешено обучение на английском и украинском языках – в том числе и в дистанционном формате.

Кроме того, по данным Министерства иммиграции и интеграции Дании, мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в стране.