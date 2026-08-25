Влада Данії пропонує визнати аж 14 областей, що розташовані на заході та у центрі України, безпечними для цивільного населення. Але Київ зі списку планують виключити, пише Rzeczpospolita.

Чому частині українців у Данії більше не надаватимуть захист?

Якщо рішення про скасування автоматичного тимчасового захисту для громадян з 14 областей України ухвалять, то люди, що прибувають саме звідти, надалі вже не зможуть податися на тимчасовий захист.

Ось які саме області нові правила можуть виключити з тимчасового захисту:

  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Івано-Франківська;
  • Хмельницька;
  • Кіровоградська;
  • Київська;
  • ЛЬвівська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Житомирська.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Боєдсков також наголосив, що наразі у країні проживає 47 600 українців.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Деякі муніципалітети зазнають труднощів із пошуком житла для такої кількості українців та їх інтеграцією в данське суспільство,
– додав він.

Також він нагадав, що Норвегія та Швейцарії нещодавно також посилили міграційні правила для українців, і це зменшило кількість заяв на проживання у цих країнах.

Окрім того, планують додати ще кілька пропозицій. Передусім в українців, які отримують допомогу від данського уряду, вимагатимуть працевлаштуватися. Також хочуть переглянути правила навчання у школах, де дозволяють навчатися англійською та українською мовами – в тому числі й у дистанційному форматі.

Також, за даними Міністерства імміграції та інтеграції Данії, чоловіки віком від 23 до 60 років, що не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні.