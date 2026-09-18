Ця країна Європи завершить тимчасовий захист для українців раніше, ніж ЄС

Уряд Норвегії ухвалив рішення про те, аби продовжити тимчасовий захист для українців до кінця наступного, 2027 року. Це на три місяці менше, ніж дата, що затвердили в ЄС.

Міністерка праці Норвегії Керсті Стенсенг розповіла, що уряд країни продовжить тимчасовий захист до кінця 2027 року. Та українці, які перебувають на захисті, можуть подати заявку на отримання посвідки на проживання, пише норвезький мовник NRK. Втім, для цього біженці повинні відповідати кільком умовам.

Як українці в Норвегії можуть отримати посвідку на проживання?

Передусім українці, що претендують на посвідку на проживання, повинні мати певний дохід – щороку заробляти принаймні 400 тисяч крон, тобто приблизно 36 тисяч євро.

Ті, хто прибув до Норвегії до 16 вересня включно та отримав дозвіл на тимчасовий захист, можуть подати заявку. Ті, хто прибули після сьогоднішнього дня, тобто 17 вересня, не підпадають під дію урядової пропозиції,

– заявила міністерка.



Частина українців можуть отримати посвідку на проживання в Норвегії / Фото Pexels

Окрім того, уряд Норвегії, за її словами, прагне, аби більше людей знаходили роботу в країні. Також там розглядають можливість того, що тимчасовий захист для українців потрібно буде продовжити і після 2027 року.

Схема не закінчиться у 2027 році, і це забезпечує досить хорошу передбачуваність,

– повідомила Стенсенг.

До слова, 17 вересня Норвегія також уклала угоду про виділення 1 мільярда крон через інструмент ЄС Ukraine Facility. Ці гроші відправлять на підтримку органів влади України, аби вони могли й надалі надавати критично важливі послуги та проводити реформи.