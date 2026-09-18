Министр труда Норвегии Керсти Стенсенг сообщила, что правительство страны продлит временную защиту до конца 2027 года. При этом украинцы, находящиеся под защитой, могут подать заявление на получение вида на жительство, пишет норвежская телерадиокомпания NRK. Впрочем, для этого беженцы должны соответствовать нескольким условиям.

Как украинцы в Норвегии могут получить вид на жительство?

Прежде всего, украинцы, претендующие на вид на жительство, должны иметь определенный доход – ежегодно зарабатывать не менее 400 тысяч крон, то есть примерно 36 тысяч евро.

Те, кто прибыл в Норвегию до 16 сентября включительно и получил разрешение на временную защиту, могут подать заявку. Те, кто прибыл после сегодняшнего дня, то есть 17 сентября, не подпадают под действие предложения правительства,

– заявила министр.



Часть украинцев могут получить вид на жительство в Норвегии / Фото Pexels

Кроме того, правительство Норвегии, по ее словам, стремится к тому, чтобы больше людей находили работу в стране. Также там рассматривают возможность того, что временную защиту для украинцев нужно будет продлить и после 2027 года.

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Схема не закончится в 2027 году, и это обеспечивает достаточно хорошую предсказуемость,

– сообщила Стенсенг.

К слову, 17 сентября Норвегия также заключила соглашение о выделении 1 миллиарда крон через инструмент ЕС Ukraine Facility. Эти средства будут направлены на поддержку органов власти Украины, чтобы они могли и в дальнейшем предоставлять критически важные услуги и проводить реформы.