У французькому містечку мешканці не можуть дійти згоди щодо церковних дзвонів: одні переконані, що звук – це частина традиції. Інші ж просто хочуть виспатися.

У містечку Ла-Гарнаш на заході країни між мешканцями розгорнулася суперечка навколо спроби змусити замовкнути дзвони місцевої церкви. Лунають вони цілодобово, пише The Guardian.

Чому мешканці Ла-Гарнашу сваряться через дзвони?

З 1942 року годинникова вежа церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьйон кожні 15 хвилин виконує гімн, що створили ще у XVIII столітті. Дзвони лунають не лише вдень, але й вночі: у період з 22:00 по 7:00 вони б'ють 37 разів, а за ніч загалом налічується понад 700 окремих ударів.

Частина жителів вважають ці дзвони важливою частиною культурної традиції Франції; тим часом інші скаржаться, що через постійні дзвони не можуть нормально спати. Новоприбулих мешканців же часто звинувачують у тому, що ті не поцікавилися особливостями містечка перед переїздом.

Спроба домогтися припинення нічного передзвону зазнала невдачі: під час голосування щодо подальшої долі дзвонів до дільниць прийшли лише 749 з 5515 жителів Ла-Гарнашу. І три чверті учасників, що все ж проголосували, висловилися за те, аби дзвони лунали й надалі.

Міська рада взяла до відома результати та дякує всім жителям Ла-Гарнаш, які взяли участь у голосуванні,

– пояснили у міській раді.

Шість дзвонів карильйону, що є окремими від трьох основних церковних дзвонів, встановили ще у вересні 1942 року. Вони виконують гімн, написаний священником Бретані Сент-Луї-Марі Гріньйоном де Монфором.

1711 року він проїздив через Ла-Гарнаш, що розташований на південний захід від Нанта. Карильйон – це складний механічний пристрій з пружин та зубчастих коліс, у якому молоточки вдаряють по дзвонах. У Франції лишилося лише кілька таких механізмів, а сам карильйон називають "крихким".

Кожна частина гімну триває всього кілька секунд з інтервалом у 15 хвилин. Але для людей, що змушені відкривати вікна і спати, цей передзвін стає справжнім випробуванням.