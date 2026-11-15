В цих регіонах Німеччини живуть найдовше: ось що саме на це впливає

Вперше після пандемії COVID-19 у кількох регіонах Німеччини очікувана тривалість життя перевищила 80 років. І лідером за кількістю довгожителів залишається Баден-Вюртемберг.

Попри те, що очікувана тривалість життя у Німеччині в цілому зросла, різниця між регіонами все ще зберігається, пише DW. Дослідження базується на статистиці смертності Федерального статистичного відомства Німеччини.

Де в Німеччині люди живуть найдовше?

Найвищі показники тривалості життя в країні зафіксували у Баден-Вюртемберзі – це 84,6 року серед жінок та 80,6 року серед чоловіків. Але тривалість життя, що перевищує 80 років демонструє ще одна земля – Баварія.

Там очікувана тривалість життя в жінок 84,4 року, а в чоловіків – 80 років.

Тим часом найнижчі показники для чоловіків зафіксували у Саксонії-Ангальт (76,8 року) та в Мекленбурзі-Передній Померанії (77 років). Для жінок найнижча очікувана тривалість життя виявилася у Саарі (82,1 року) та у Бремені (82,3 року).

Різниця між федеральними землями з найвищими та найнижчими показниками складає 3,9 року для чоловіків та 2,6 року для жінок. І порівняно з 2024 роком ця різниця дещо збільшилася. Але відставання східнонімецьких земель від західних вже майже не спостерігається – а ось економічно успішний південь показує високі результати для обох областей.

Втім, на сході Німеччини особливо помітна різниця в очікуваній тривалості життя чоловіків та жінок. Наприклад, у Мекленбурзі-Південній Померанії вона сягає 6,4 року. Тим часом найменша різниця у Маарі – всього 3,7 року.

Але серед чоловіків тривалість життя вперше перевищила допандемійний рівень 2019 року в усіх федеральних землях. А ось серед жінок у семи землях очікувана тривалість життя все ще лишається нижчою за цей рівень. Також у деяких регіонах очікувана тривалість життя серед жінок незначно знизилася – на пів року у Тюрингії, в Бранденбурзі – на 0,2 року, а в Бремені та Гольштейні – на 0,1 року.

Можливою причиною такої динаміки дослідники називають куріння. Керівник дослідницької групи з вивчення смертності Федерального інституту демографічних досліджень Павло Григор'єв заявив, що черед чоловіків споживання тютюну почало зменшуватися лише кілька десятиліть тому.

А ось серед жінок куріння широко поширилося пізніше, приблизно 1970 року. А пов'язані з курінням захворювання розвиваються десятиліттями, тож негативний вплив споживання тютюну на жіночу смертність поки що посилюється.

Регіональна різниця ж пов'язана з умовами життя. Дуже важливу роль відіграють доходи, безробіття та освіта: люди з низькими доходами та невисоким рівнем освіти в середньому помирають раніше. Але впливає також наявність профільних спеціалістів та відстань до лікарень.