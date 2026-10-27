Втричі більше грошей за той самий кошик: де в Європі найдорожчі продукти

Одні й ті самі продукти можуть мати зовсім різну ціну в різних країнах Європейського Союзу. Але навіть низькі ціни часто не означають, що місцеві мешканці можуть легко дозволити собі покупки.

Ціни навіть на базові продукти, як-от хліб, молоко та яйця, можуть бути зовсім різними залежно від країни ЄС, пише Euronews. І перед поїздкою чи переїздом за кордон не завадить зважити також на ціну продуктового кошика.

В яких країнах ЄС найдорожчі продукти?

Їжа посідає дуже значну частку бюджету людей по всій Європі, але вартість наповнення кошика досить сильно варіюється від країни до країни. У ЄС, за даними Євростату, їжа та безалкогольні напої становлять приблизно 13,6% витрат домогосподарства. При цьому рахунки за житло та комунальні послуги займають більше – приблизно 23%.

Станом на середину 2026 року індекс цін на продукти коливається від 57,2 у Молдові до 189,2 у Швейцарії, враховуючи те, що середній показник по ЄС становить 100. Це означає, що продукти у Швейцарії на 89,2% дорожчі за середній показник, а ось у Молдові – на 42,8% дешевші.

Або ж кошик, що в середньому по ЄС коштує 100 євро, обійдеться всього у 57 євро в Молдові та у 189 євро у Швейцарії.

Цікаво! В Україні індекс цін на продукти становить 52,2, що робить її найдешевшою країною в Європі для покупки продуктів.

При цьому три з п'яти найдорожчих країн є скандинавськими. До лідерів також увійшли Ісландія (183,6), Норвегія (154,4), Люксембург (134,9), Данія (128,4).

Тим часом серед п'яти найбільших європейських економік найдорожчі продукти у Франції, а ось Іспанія залишається єдиною країною, де цей показник нижчий за середній. У Великій Британії, Німеччині та Італії рівень цін дещо вищий за середній.

Тим часом Румунія досі залишається найдешевшою країною ЄС для покупки продуктів – ціни там на 33,3% нижчі за середній показник по ЄС.

Але під час розрахунків також потрібно враховувати різницю у заробітній платі та купівельній спроможності – адже іноді продукти дешевші в абсолютних розрахунках, але все ще менш доступні.