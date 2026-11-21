В одній країні Європейського Союзу українські пенсіонери можуть простіше отримати громадянство. Але можливо це тільки у випадку, якщо вони проживають там протягом тривалого часу.

У Франції змінили підхід до розгляду заяв іноземних пенсіонерів, що отримують виплати з-за кордону. Тож тепер іноземне походження пенсії саме собою не буде підставою для відмови у натуралізації, пише The Connexion.

Як у Франції змінили правила для іноземних пенсіонерів?

Про зміну підходу до надання громадянства іноземним пенсіонерам повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс. Спершу це питання порушувалося у зв'язку з іноземними пенсіонерами, що отримують виплати передусім з Великої Британії.

Втім, новий підхід все ж не обмежиться лише громадянами цієї країни. Стосуватиметься він усіх іноземних пенсіонерів загалом – зокрема й українців, що проживають у Франції. Раніше отримання пенсії з іншої держави могло створити труднощі під час оцінювання фінансової самостійності заявника – але тепер влада Франції підтвердила, що сам собою характер доходів не має стати перешкодою для натуралізації.

А за словами Ніколь Бонфуа, іноземні виплати з-за кордону більше не будуть автоматично позбавляти людей можливості отримати місцеве громадянство. Та все ж для цього потрібно буде дотриматися кількох умов. Влада й надалі оцінюватиме інтеграцію заявника, а також його реальні зв'язки з країною. Ось які обставини можуть позитивно вплинути на рішення:

тривале проживання у Франції – наприклад, володіння основним житлом у країні понад 5 років;

– наприклад, володіння основним житлом у країні понад 5 років; участь у житті громади – досвід роботи на виборній посаді у муніципалітеті, громадська діяльність, участь у місцевих ініціативах тощо;

– досвід роботи на виборній посаді у муніципалітеті, громадська діяльність, участь у місцевих ініціативах тощо; декларування доходів – якщо людина отримує пенсію з іншої держави, її все ще потрібно декларувати у Франції.

Але це не означає, що податки з пенсії обов'язково потрібно сплачувати саме у Франції: це може залежати від виду виплат та положень міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування.

У французькому Міністерстві внутрішніх справ погодилися врахувати й становище людей, що все життя працювали у Франції, та через невисоку заробітну плату отримують невелику пенсію. Для них мінімальні вимоги до доходів адаптували – це має допомогти людям, що працювали повний робочий день на мінімальну зарплату, а після виходу на пенсію вже не можуть відповідати попереднім фінансовим критеріям.