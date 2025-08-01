Україна офіційно приєдналася до роумінгової зони Європейського Союзу, що обіцяє покращити зв'язок для мандрівників. Однак, це включення також має певні обмеження.

Українці зможуть дзвонити в Європі за своїм тарифом, але інтернет буде обмеженим. Деталями ділиться 24 Канал з посиланням на експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна.

Читайте також Якщо заберуть дохід – вижити не вдасться: скільки українців за кордоном мають оплачувану роботу

Що зміниться для українців після приєднання до роумінгу?

Українські користувачі мобільного зв'язку зможуть скористатися новими умовами роумінгу, які дозволять користуватися необмеженими тарифами в межах Європейського Союзу, хоча і з деякими обмеженнями. Це означає, що українці зможуть здійснювати телефонні дзвінки за своїми тарифними планами, в той час, як доступ до Інтернету буде обмежений.

Очікується, що такий розвиток подій спростить комунікацію для громадян України, які наразі проживають в ЄС. Їм більше не потрібно буде шукати місцеві SIM-карти або рахувати хвилини здійснених розмов.

Можна дитині дати телефон – і не хвилюватися. Дзвінки, як і в Україні. Безліміт на дзвінки – залишиться безлімітом,

– зазначив Корсун.

Водночас будуть і обмеження у використанні даних. У той час як багато абонентів користуються "безлімітними" тарифними планами в Україні, ті, хто подорожує за кордон, можуть мати доступ до 5 – 15 гігабайтів, залежно від оператора. На противагу цьому, безлімітні тарифні плани в межах Європи коштують приблизно 30 євро на місяць.

Констянтин Корсун також попереджає, що мобільні оператори часто змінюють умови тарифів без попереднього повідомлення клієнтів. Користувачам варто бути пильними і регулярно переглядати свої угоди.

До слова, раніше стало відомо, що Європейська комісія з жовтня 2025 року запустить нову систему в'їзду-виїзду (EES) на кордонах ЄС.