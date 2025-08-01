Україна приєдналася до роумінгу в Європі: як тепер буде з мобільним зв'язком – усі "за і проти"
- Україна приєдналася до роумінгової зони Європейського Союзу.
- Таке включення дозволяє українцям дзвонити за своїм тарифом необмежено. Але будуть діяти інші умови щодо інтернету.
Україна офіційно приєдналася до роумінгової зони Європейського Союзу, що обіцяє покращити зв'язок для мандрівників. Однак, це включення також має певні обмеження.
Українці зможуть дзвонити в Європі за своїм тарифом, але інтернет буде обмеженим. Деталями ділиться 24 Канал з посиланням на експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна.
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Що зміниться для українців після приєднання до роумінгу?
Українські користувачі мобільного зв'язку зможуть скористатися новими умовами роумінгу, які дозволять користуватися необмеженими тарифами в межах Європейського Союзу, хоча і з деякими обмеженнями. Це означає, що українці зможуть здійснювати телефонні дзвінки за своїми тарифними планами, в той час, як доступ до Інтернету буде обмежений.
Очікується, що такий розвиток подій спростить комунікацію для громадян України, які наразі проживають в ЄС. Їм більше не потрібно буде шукати місцеві SIM-карти або рахувати хвилини здійснених розмов.
Можна дитині дати телефон – і не хвилюватися. Дзвінки, як і в Україні. Безліміт на дзвінки – залишиться безлімітом,
– зазначив Корсун.
Водночас будуть і обмеження у використанні даних. У той час як багато абонентів користуються "безлімітними" тарифними планами в Україні, ті, хто подорожує за кордон, можуть мати доступ до 5 – 15 гігабайтів, залежно від оператора. На противагу цьому, безлімітні тарифні плани в межах Європи коштують приблизно 30 євро на місяць.
Констянтин Корсун також попереджає, що мобільні оператори часто змінюють умови тарифів без попереднього повідомлення клієнтів. Користувачам варто бути пильними і регулярно переглядати свої угоди.
До слова, раніше стало відомо, що Європейська комісія з жовтня 2025 року запустить нову систему в'їзду-виїзду (EES) на кордонах ЄС.