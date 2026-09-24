Українка закликала не їхати до цієї країни: все життя там проходить на роботі

США – це популярна країна для переїзду не лише серед українців, та зрештою мігранти часто виявляють, що життя там зовсім не ідеальне. Українка, що разом з родиною переїхала до країни, поділилася своїм негативним досвідом.

Українка після життя в Іспанії спробувала пожити в США – та зрештою країна їй зовсім не сподобалася. Тож вона з родиною повернулася до Європи, а тоді поділилася своїм досвідом у TikTok.

Що українці не сподобалося у США?

Якість їжі

Дівчина зізналася, що незалежно від того, чи продукти дорогі, чи дешеві, вона відчувала, що їхня якість поступається європейським. Також українка зауважила, що у значну кількість продуктів додають цукор.

Про їхній хліб я взагалі мовчу,

– зауважила вона.

Медицина

Дівчина зізналася, що у США "просто страшно захворіти": на запис до лікаря потрібно чекати дуже, або ж доведеться заплатити дуже значну суму, якщо страхування не покриває візит до спеціаліста та лікування.

Українка поділилася мінусами життя у США: дивіться відео

Безпека

Відчуття небезпеки стало ще одним серйозним мінусом для дівчини. Особливу увагу вона звернула на поширеність зброї та страх, який вона відчула через теракти та напади у школах.

Ніколи не знаєш, звідки прийде напад. Це постійний якийсь страх у школах, і не тільки це,

– поділилася українка.

Велика кількість роботи

За словами українки, мігрантам доводиться дуже багато працювати у США – і такого тиску вона не відчувала в інших країнах.

В Америці робота – це 99% твого життя,

– поскаржилася блогерка.

Одній людині для життя в США потрібно мати приблизно 1190 доларів щомісяця, не враховуючи вартість оренди, пише Numbeo. А вона у США на 378% дорожча, ніж в Україні. За однокімнатну квартиру в центрі міста доведеться віддати 1649 доларів, а за межами міста – 1341 долар.

При цьому середня зарплата після сплати податків у країні становить 4317 доларів.

Мало часу на родину

З пункту про роботу витікає і п'ятий мінус – на родину залишається дуже мало часу. Коли настають вихідні, дівчина відчуває сильну втому, але відпочити не може, адже за тиждень накопичується чимало побутових справ: поїздки в банк, за продуктами, інші турботи.