Украинка, прожившая некоторое время в Испании, решила попробовать пожить в США – но в итоге эта страна ей совсем не понравилась. Поэтому она вместе с семьей вернулась в Европу, а затем поделилась своим опытом в TikTok.

Что украинке не понравилось в США?

Качество еды

Девушка призналась, что независимо от того, дорогие продукты или дешевые, она чувствовала, что их качество уступает европейскому. Также украинка отметила, что в значительное количество продуктов добавляют сахар.

Об их хлебе я вообще молчу,

– отметила она.

Медицина

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Девушка призналась, что в США "просто страшно заболеть": на прием к врачу приходится очень долго ждать, либо же придется заплатить очень значительную сумму, если страховка не покрывает визит к специалисту и лечение.

Украинка поделилась минусами жизни в США: смотрите видео

Безопасность

Ощущение опасности стало еще одним серьезным минусом для девушки. Особое внимание она обратила на распространенность оружия и страх, который она испытала из-за терактов и нападений в школах.

Никогда не знаешь, откуда начнется нападение. Это постоянный страх в школах, и не только это,

– поделилась украинка.

Большой объем работы

По словам украинки, мигрантам приходится очень много работать в США – и такого давления она не испытывала в других странах.

В Америке работа – это 99% твоей жизни,

– пожаловалась блогерша.

Одному человеку для жизни в США нужно иметь примерно 1190 долларов в месяц, не считая стоимости аренды, пишет Numbeo. А она в США на 378% дороже, чем в Украине. За однокомнатную квартиру в центре города придется отдать 1649 долларов, а за пределами города – 1341 доллар.

При этом средняя зарплата после уплаты налогов в стране составляет 4317 долларов.

Мало времени на семью

Из пункта о работе вытекает и пятый минус – на семью остается очень мало времени. Когда наступают выходные, девушка чувствует сильную усталость, но отдохнуть не может, ведь за неделю накапливается немало бытовых дел: поездки в банк, за продуктами, другие заботы.