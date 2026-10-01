Чому українці в Польщі все частіше шукають тимчасову роботу: причина несподівана

Все більше українців у Польщі шукають для себе не постійну, а тимчасову роботу – і короткострокові контракти свідчать про те, що залишатися надовго у країні не планують.

Однією з причин, чому багато українців шукають короткострокові контракти у Польщі, є бажання перебути зиму у стабільних умовах, пише InPoland.

Чому українці шукають у Польщі тимчасову роботу?

Про підхід українців до працевлаштування у Польщі свідчать дані агенції з працевлаштування Gremi Personal. Все більше людей хочуть приїхати до Польщі лише на кілька місяців, аби перебути зиму, заробити гроші та повернутися додому.

Така позиція українських працівників вписується у тенденцію на польському ринку праці: роботодавці частіше схиляються до працевлаштування тимчасових працівників. Вони неготові збільшувати кількість постійних працівників, але потреба у додаткових руках в періоди підвищеного навантаження залишається.

Переважно така потреба є на складах та виробничих підприємствах, а зарплата, яку пропонують українцям, коливається від 4600 до 7700 злотих, залежно від посади та кількості відпрацьованих годин.

2025 року агенції тимчасової зайнятості працевлаштували 697 301 людину, і з них 361 309 осіб були іноземцями. В тому ж році кількість договорів про тимчасову зайнятість зросла з 1,31 мільйона у 2024 році до 1,38 мільйона.

Що потрібно знати українцям, що хочуть працювати у Польщі?

Українці, що шукають у Польщі роботу, все частіше зіштовхуються з непрозорими умовами працевлаштування: і поряд з зарплатами в конверті з'являються кілька нових схем, через які недобросовісні працедавці дурять іноземців.

Наприклад, працівників часто не реєструють в ZUS, пропонують підробити медичні документи чи проводять маніпуляції з податковим резиденством. Будь-яка з цих дій може призвести до проблем з органами влади для працівника, а також ускладнити легалізацію.