Одной из причин, почему многие украинцы ищут краткосрочные контракты в Польше, является желание перезимовать в стабильных условиях, пишет InPoland.

Почему украинцы ищут в Польше временную работу?

Об отношении украинцев к трудоустройству в Польше свидетельствуют данные агентства по трудоустройству Gremi Personal. Все больше людей хотят приехать в Польшу всего на несколько месяцев, чтобы перезимовать, заработать деньги и вернуться домой.

Такая позиция украинских работников вписывается в тенденцию на польском рынке труда: работодатели чаще склоняются к найму временных работников. Они не готовы увеличивать количество постоянных сотрудников, но потребность в дополнительных рабочих руках в периоды повышенной нагрузки остается.

Преимущественно такая потребность существует на складах и производственных предприятиях, а зарплата, которую предлагают украинцам, колеблется от 4600 до 7700 злотых, в зависимости от должности и количества отработанных часов.

В 2025 году агентства временной занятости трудоустроили 697 301 человека, из которых 361 309 человек были иностранцами. В том же году количество договоров о временной занятости выросло с 1,31 миллиона в 2024 году до 1,38 миллиона.

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Что нужно знать украинцам, желающим работать в Польше?

Украинцы, ищущие работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства: наряду с зарплатами в конверте появляется несколько новых схем, с помощью которых недобросовестные работодатели обманывают иностранцев.

Например, работников часто не регистрируют в ZUS, предлагают подделать медицинские документы или манипулируют налоговым резидентством. Любое из этих действий может привести к проблемам с властями для работника, а также затруднить легализацию.