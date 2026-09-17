Международная компания Gremi Personal проанализировала обращения соискателей на работу в Польше за последние полгода, и так удалось выявить 10 наиболее распространенных схем, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Польше.

С какими схемами сталкиваются украинцы в Польше?

На конец 2025 года в Польше зарегистрировано более 8,2 тысячи агентств по трудоустройству, и конкуренция между ними достаточно высока. Поэтому часть компаний пытается привлечь кандидатов очень привлекательными условиями – вот только часто они совершенно не соответствуют действительности.

Между тем польские государственные органы ужесточают контроль за законностью трудоустройства иностранцев, пишет NV. Поэтому ошибки или сознательные нарушения закона со стороны работодателя или агентства могут создать проблемы не только с зарплатой, но и с документами работника. Вот каких схем следует опасаться при поиске работы в Польше.

Зарплата "в конверте"

Эта схема – одна из самых рискованных для работников. Суть ее в том, что часть зарплаты, часто минимально возможную, платят официально, а остальное человек должен получать "в конверте".

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Риск очевиден – зарплату в конечном итоге могут просто не выплатить. Кроме того, социальные взносы рассчитываются только с официального дохода. Проблемы возникают и при проверке документов: польские органы видят уплату взносов и регистрацию в ZUS. И если данные не соответствуют реальной работе человека, это может вызвать вопросы относительно легальности трудоустройства.

Отсутствие регистрации в ZUS

Еще одна проблема возникает в случае, если работника не регистрируют в системе медицинского страхования или ZUS, несмотря на то, что по договору это необходимо сделать. Часто в таких случаях говорят, что регистрацию оформят позже, или что первый месяц можно работать и без ZUS.

Для иностранца это является важным сигналом того, что агентство может не оформлять и другие документы, связанные с трудоустройством.

Поддельные медицинские документы

Работникам могут предложить "не тратить время" на медицинский осмотр, а вместо этого оформить документ другим способом. Следует учитывать, что для иностранца это представляет серьезный риск, ведь это может вызвать не только проблемы с легализацией, но и повлечь за собой уголовные последствия.

Манипуляции с налоговым резидентством

Иногда агентства предлагают подписать документ, в котором указано, что человек якобы не является налоговым резидентом Польши – и после этого можно применить другой способ расчета налогов. Однако налоговый статус определяется не только заявлением человека.

Учитывается, где находится центр жизненных интересов человека и сколько времени он фактически пребывает в Польше. Если данные не соответствуют действительности, налоговая служба потребует исправить декларацию и доплатить налог, причем с процентами.

Оформление в качестве фиктивного студента

Также украинцам, которые устраиваются на работу в Польше, могут предложить оформление в качестве студента – несмотря на то, что человек на самом деле не имеет такого статуса. При определенных условиях студенты до 26 лет, работающие по umowa zlecenia, могут не платить часть социальных налогов.

Поэтому для недобросовестного агентства это становится простым способом сократить свои расходы. А для работника ситуация особенно опасна, ведь этот фиктивный статус указывается также и в документах, связанных с правом на работу в Польше.

Максимальная ставка вместо гарантированной

Это очень распространенная мошенническая схема, и она касается зарплаты. В вакансии указывают, например, сумму в 35–36 злотых в час, и кандидат воспринимает эту сумму как ставку, которую будет получать за работу. Но впоследствии выясняется, что эти деньги платят только при определенных условиях.

Высокая ставка, но ее часть является премией

Очень похожая ситуация возникает и в том случае, когда большая часть предложенной ставки на самом деле является премией – а это означает, что работник не получит эти деньги гарантированно. Кроме того, больничный или пропущенная смена могут очень существенно уменьшить зарплату.

Манипуляции с учетом рабочего времени

Бывает и так, что фактически работник отработал 220 часов, а в расчете зарплаты видит только 180. Иногда не учитывают часть смен, время подготовки к работе или другие периоды, поэтому количество отработанных часов рекомендуется контролировать самостоятельно.

Отсутствие оплаты сверхурочных и ночных часов

Иногда все часы оплачиваются одинаково, несмотря на то, что за сверхурочные часы и ночные смены предусмотрены доплаты. В результате работник каждый месяц теряет довольно заметную часть своей зарплаты.

Неожиданные удержания

В вакансии указывают хорошую ставку, но впоследствии работник получает значительно меньшую сумму, поскольку из заработной платы вычли удержания за жилье, транспорт, рабочую одежду или любые другие расходы. Отдельный риск представляют различные "штрафы", о которых не сообщают при приеме на работу.