Міжнародна компанія Gremi Personal проаналізувала звернення кандидатів на роботу в Польщу за останні пів року, і так вдалося визначити 10 найбільш поширених схем, з якими доводиться зіштовхуватися українцям, коли вони працевлаштуються в Польщі.

З якими схемами стикаються українці в Польщі?

На кінець 2025 року у Польщі зареєстровано понад 8,2 тисячі агенцій зайнятості, і конкуренція між ними досить висока. Відтак, частина компаній намагаються залучити кандидатів дуже привабливими умовами – ось тільки часто вони зовсім не відповідають дійсності.

Тим часом польські державні органи посилюють контроль за легальністю працевлаштування іноземців, пише NV. Тож помилки чи свідомі порушення закону з боку роботодавця чи агенції можуть створити не лише проблеми з зарплатою, але й з документами працівника. Ось яких схем слід остерігатися під час пошуку роботи в Польщі.

Зарплата "в конверті"

Ця схема – одна з найбільш ризикових для працівників. Полягає вона в тому, що частину зарплати, часто мінімальну можливу, платять офіційно, а решту людина має отримувати "в конверті".

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Ризик очевидний – зарплату зрештою можуть просто не виплатити. Окрім того, соціальні внески розраховуються тільки з офіційного доходу. Проблеми виникають і під час перевірки документів: польські органи бачать сплату внесків та реєстрацію у ZUS. І якщо дані не відповідають реальній роботі людини, це може викликати питання щодо легальності працевлаштування.

Відсутність реєстрації в ZUS

Ще одна проблема виникає у випадку, якщо працівника не реєструють у системі медичного страхування чи ZUS, попри те, що за договору це зробити потрібно. Часто в таких випадках кажуть, що реєстрацію оформлять пізніше, або що перший місяць можна працювати й без ZUS.

Для іноземця це є важливим сигналом, що агенція може не оформлювати й інші документи, пов'язані з працевлаштуванням.

Підроблені медичні документи

Працівникам можуть запропонувати "не витрачати час" на медичний огляд, а натомість оформити документ іншим способом. Слід враховувати, що для іноземця це є серйозним ризиком, адже це може викликати не лише проблеми з легалізацією, але й мати кримінальні наслідки.

Маніпуляції з податковим резиденством

Іноді агенції пропонують підписати документ, в якому пише, що він нібито не є податковим резидентом Польщі – і після цього можна застосувати інший спосіб розрахунку податків. Втім, податковий статус не визначається лише заявою людини.

Враховують те, де її центр життєвих інтересів, і скільки часу вона фактично перебуває в Польщі. Якщо дані не відповідають ситуації, податкова вимагатиме виправити декларацію та доплатити податок, ще й з відсотками.

Оформлення фіктивним студентом

Також українцям, які влаштовуються працювати в Польщі, можуть запропонувати оформлення як студенту – попри те, що людина насправді не має такого статусу. За певних умов студенти до 26 років, що працюють за umowa zlecenia, можуть не сплачувати частину соціальних податків.

Тож для недобросовісної агенції це стає простим способом зменшити свої витрати. А для працівника ситуація особливо небезпечна, адже цей фіктивний статус вказують також і в документах, що пов'язані з правом на роботу в Польщі.

Максимальна ставка замість гарантованої

Це дуже поширена шахрайська схема, і вона стосується зарплати. У вакансії вказують, наприклад, суму у 35 – 36 злотих на годину, і кандидат сприймає цю суму як ставку, що отримуватиме за роботу. Але згодом виявляється, що ці гроші дають лише за певних умов.

Висока ставка, але її частина є премією

Дуже схожа ситуація виникає і у випадку, коли велика частина запропонованої ставки насправді є премією – і це означає, що працівник не отримає ці гроші гарантовано. Окрім того, лікарняний чи пропущена зміна можуть дуже суттєво зменшити зарплату.

Маніпуляції з обліком робочого часу

Трапляється й таке, що фактично працівник відпрацьовує 220 годин, а в розрахунку зарплати бачить лише 180. Іноді не враховують частину змін, час підготовки до роботи чи інші періоди, тож кількість відпрацьованих годин радять контролювати самостійно.

Відсутність оплати понаднормових та нічних годин

Іноді усі години оплачують однаково, попри те, що за понаднормові години та нічні зміни передбачені доплати. В результаті працівник кожного місяця втрачає досить помітну частину своєї зарплати.

Неочікувані відрахування

У вакансії вказують хорошу ставку, але згодом працівник отримує значно меншу суму, бо з оплати праці вирахували утримання за житло, транспорт, робочий одяг чи будь-які інші витрати. Окремий ризик становлять різноманітні "штрафи", про які не повідомляють під час наймання на роботу.