Узбережжя Іспанії стрімко руйнується: які популярні місця можуть постраждати найбільше

Щільна забудова та дедалі відчутніші наслідки зміни клімату серйозно погіршили стан іспанського узбережжя. У 2026 році понад сотню пляжів довелося штучно відновлювати, однак такі роботи стають дорожчими, а їхній результат – менш тривалим.

Greenpeace визначив 194 критичні ділянки узбережжя та назвав райони, стан яких викликає найбільше занепокоєння. Про це пише Euronews із посиланням на звіт організації "Destrucción a toda costa 2026", передає 24 Канал.

Пляжі відновлюють за мільйони

Упродовж 2026 року в Іспанії довелося штучно відновлювати понад сотню пляжів. На ці роботи витратили 246 мільйонів євро, причому близько 70% коштів припало на Валенсійську спільноту, а ще майже 20% – на Андалусію.

У Greenpeace вважають, що постійне насипання піску стало дорогим тимчасовим рішенням, яке не захищає узбережжя надовго. Особливо помітними слабкі місця нинішньої системи стали після восьми сильних штормів минулої зими.

Через негоду у Валенсії затопило будинки, у Хіхоні та Сан-Себастьяні обвалилися набережні, а на Тенерифе сталися обвали скель. Чимало пляжів після штормів майже повністю залишилися без піску.

Дельта Ебро під найбільшою загрозою

Найвразливішим місцем Піренейського півострова у Greenpeace назвали дельту Ебро. До переліку найбільш загрожених територій також потрапили узбережжя Доньяни, Ла-Манга-дель-Мар-Менор, Ла-Рестінга-де-л'Альбуфера, пляж Кампосото та узбережжя Маспаломаса.

Екологи попереджають, що зникнення пляжів може вдарити не лише по природі, а й по туристичній галузі та робочих місцях, які від неї залежать.

Штучного піску вже недостатньо

Greenpeace закликає відмовлятися від постійного штучного відновлення пляжів і більше покладатися на природні способи захисту берегів. Йдеться про відновлення прибережних екосистем та рішення, розроблені на основі наукових даних.

Організація також пропонує припинити забудову територій, яким загрожують повені, та заздалегідь планувати перенесення доріг, будівель й іншої інфраструктури з найбільш небезпечних ділянок.