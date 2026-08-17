Тисячі злотих лише на базові потреби: українка розкрила реальну вартість життя у Польщі

Українка Анна кілька років жила у Польщі, і зрештою ухвалила рішення про переїзд до Німеччини, а згодом і до Іспанії. Вона поділилася, скільки грошей доводилося витрачати на життя у Вроцлаві.

У Польщі для того, аби закривати лише базові потреби, українці потрібно було витрачати чимало грошей. Про конкретні суми вона розповіла у своєму блозі.

Скільки грошей потрібно двом людям у Польщі?

Українка жила з хлопцем у Вроцлаві – а це одне з великих та недешевих міст країни. І найбільшою статтею витрат була оренда житла. Орендувала пара двокімнатну квартиру у районі за 9 кілометрів від центру та не з новим ремонтом. За житло площею 45 метрів квадратних доводилося віддавати 3100 злотих.

На їжу витрати вже були значно менші.

У нас доволі звичайне меню було, кожен день червону рибу не їли. Закуплялися зазвичай в Lidl або в Biedronka, і в місяць це виходило десь 1800 злотих на двох,

– поділилася дівчина.

Також пара ходила у заклади кілька разів на місяць, і це обходилося у 350 злотих. Окремим пунктом витрат також став автомобіль. На пальне щомісяця пара віддавала 650 злотих – і це попри те, що автівка "досить економна".

Українка розповіла про витрати в Польщі: дивіться відео

І лише ці базові витрати без незапланованих покупок обходяться на місяць у 5900 злотих на двох – тобто приблизно 71 000 гривень.

Відповідно до Numbeo, у Польщі для комфортного життя одній людині потрібно 3068 злотих без урахування оренди. А ось родині з 4 людей знадобиться 10 302 злоті. Загалом же вартість життя у країні на 58,5% вища, ніж в Україні.

Ціни на оренду житла в середньому такі: