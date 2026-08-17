У Польщі для того, аби закривати лише базові потреби, українці потрібно було витрачати чимало грошей. Про конкретні суми вона розповіла у своєму блозі.
Скільки грошей потрібно двом людям у Польщі?
Українка жила з хлопцем у Вроцлаві – а це одне з великих та недешевих міст країни. І найбільшою статтею витрат була оренда житла. Орендувала пара двокімнатну квартиру у районі за 9 кілометрів від центру та не з новим ремонтом. За житло площею 45 метрів квадратних доводилося віддавати 3100 злотих.
На їжу витрати вже були значно менші.
У нас доволі звичайне меню було, кожен день червону рибу не їли. Закуплялися зазвичай в Lidl або в Biedronka, і в місяць це виходило десь 1800 злотих на двох,
– поділилася дівчина.
Також пара ходила у заклади кілька разів на місяць, і це обходилося у 350 злотих. Окремим пунктом витрат також став автомобіль. На пальне щомісяця пара віддавала 650 злотих – і це попри те, що автівка "досить економна".
Українка розповіла про витрати в Польщі: дивіться відео
І лише ці базові витрати без незапланованих покупок обходяться на місяць у 5900 злотих на двох – тобто приблизно 71 000 гривень.
Відповідно до Numbeo, у Польщі для комфортного життя одній людині потрібно 3068 злотих без урахування оренди. А ось родині з 4 людей знадобиться 10 302 злоті. Загалом же вартість життя у країні на 58,5% вища, ніж в Україні.
Ціни на оренду житла в середньому такі:
- однокімнатна квартира в центрі – 2803 злотих;
- однокімнатна квартира на околиці – 2270 злотих;
- трикімнатна квартира в центрі – 4477 злотих;
- трикімнатна квартира на околиці – 3530 злотих.