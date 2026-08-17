В Польше украинцам приходилось тратить немало денег, чтобы покрыть лишь самые необходимые расходы. О конкретных суммах она рассказала в своем блоге.

Сколько денег нужно двум людям в Польше?

Украинка жила с парнем во Вроцлаве – а это один из больших и недешевых городов страны. И самой крупной статьей расходов была аренда жилья. Пара снимала двухкомнатную квартиру в районе, расположенном в 9 километрах от центра, без свежего ремонта. За жилье площадью 45 квадратных метров приходилось платить 3100 злотых.

Расходы на еду были уже значительно меньше.

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У нас было довольно обычное меню, каждый день красную рыбу не ели. Покупались обычно в Lidl или в Biedronka, и в месяц это выходило где-то 1800 злотых на двоих,

– поделилась девушка.

Также пара ходила в заведения несколько раз в месяц, и это обходилось в 350 злотых. Отдельной статьей расходов также стал автомобиль. На топливо ежемесячно пара тратила 650 злотых – и это несмотря на то, что машина "довольно экономичная".

Украинка рассказала о расходах в Польше: смотрите видео

И только эти базовые расходы без незапланированных покупок обходятся в месяц в 5900 злотых на двоих – то есть примерно 71 000 гривен.

Согласно Numbeo, в Польше для комфортной жизни одному человеку требуется 3068 злотых без учета аренды. А вот семье из 4 человек понадобится 10 302 злотых. В целом же стоимость жизни в стране на 58,5% выше, чем в Украине.

Цены на аренду жилья в среднем следующие: