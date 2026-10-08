На кордоні з Румунією вже почав працювати новий пункт пропуску: для кого він

На кордоні з Румунією вже почав працювати новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй". Це перший новий автомобільний перехід між країнами за майже 20 років.

Про початок роботи автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією повідомив у Telegram міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Де розташований новий пункт пропуску з Румунією?

Міністр зауважив, що пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" – це перший новий автомобільний перехід між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

Для регіону це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Додатковий маршрут для людей і бізнесу, можливість перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на наявні переходи,

– повідомив Калашник.

Особливо важливим новий пункт буде для мешканців Солотвинської громади, де й розташована Біла Церква. Там проживає дуже велика спільнота етнічних румунів, і багато родин мають рідних по інший бік від кордону, тож новий перехід полегшить поїздки до близьких.

На кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску / Фото Telegram

На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автівок на добу, а для його запуску з українського боку побудували під'їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. А румунські партнери побудували пункт пропуску та новий міст через Тису.

Рух відкрили на тимчасовій інфраструктурі, аби люди вже могли користуватися переходом. Це перша черга проєкту, але надалі планується будівництво повноцінного комплексу, аби можна було пропускати вантажівки та автобуси.

Після завершення робіт пункт пропуску додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів та 50 автобусів щодня.