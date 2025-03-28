Знову винні туристи: у Японії вичерпуються унікальні гарячі джерела

Японські гарячі джерела, більш відомі як онсени, дуже популярний туристичний напрямок в Японії. Однак останнім часом рівень води у них значно впав.

Місцева влада звинувачує у цьому сплеск туризму. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Як Японія втрачає термальні джерела

У Японії налічується 27 000 природних гарячих джерел, тобто онсен. Також онсенами називають туристичну інфраструктуру біля термальних вод.

Загалом є громадські онсени, де всі відвідувачі повинні купатися разом і повністю оголеними, а також приватні – це коли готелі роблять ванні кімнати в номерах, закачуючи туди воду з термоджерел. Такі приватні онсени популярні серед іноземних туристів.

Згідно з даними Японської національної туристичної організації, у 2024 році кількість туристів з закордону досягла найвищого рівня за весь час – 36,8 мільйона. Сплеск туризму посилив тиск на кілька популярних районів онсен по всій країні – від Урешіно на заході до Нісеко на північному острові Хоккайдо.

Відповідно, кількість готелів і приватних онсен значно зросла, що призвело до збільшення витрати води з гарячих джерел.



Готелі влаштовують приватні онсени в номерах / Pexels

Зокрема у Нісеко за останні 3 роки рівень води впав на 15 метрів. А в джерелі Урешіно середній рівень води опустився до 39,6 метра з 50.

Проте дослідник Акіхіро Оцука з Науково-дослідного інституту Чуо Онсен зауважив, що не лише туризм винен у цій сумній тенденції. За його словами, причиною також є застаріла помпова інфраструктура, яка сприяє зайвій втраті води.