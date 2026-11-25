У грудні в Польщі працівники можуть розраховувати на особливо довгі вихідні через свята. Окрім того, на цей місяць припаде аж три торгові неділі.

Святвечір 2026 року припадає на четвер – і завдяки цьому люди, що працюють у Польщі, цьогоріч зможуть насолодитися винятково тривалими вихідними, пише InPoland.

Коли будуть вихідні на Різдво у Польщі?

Люди з п'ятиденним графіком роботи у Польщі на Різдво можуть розраховувати також на 5 вихідних поспіль. Святвечір – це державне свято, і тому для багатьох людей офіційні вихідні почнуться вже 24 грудня.

Тим часом 25 грудня (Різдво) та 26 грудня (Другий день Різдва) – це також державні вихідні, а ось на 27 грудня припадає неділя. Але через те, що Другий день Різдва випадає на суботу, згідно з польським законодавством працівники повинні отримати додатковий вихідний.

Але день, коли саме цей вихідний нададуть, вирішує саме керівник – тож у приватних підприємствах це може бути 23 або ж 28 грудня.

Для державних службовців вихідний припаде саме на понеділок, 28 грудня. В цей день не працюватимуть чиновники з Канцелярії прем'єр-міністра, міністерств, центральних та обласних установ, податкової адміністрації та інших органів державного управління.

Втім, положення про скорочення робочого часу не буде поширюватися на працівників, що працюють на підставі договорів B2B.

У Польщі також діє закон, що обмежує роботу торгових центрів та великих магазинів у неділю. Але протягом року існує кілька винятків, що називають "торговими неділями". В ці дні магазини, супермаркети та торгові галереї відкриті для покупців.

І у грудні таких торгових неділь буде одразу три: