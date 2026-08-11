Популярна країна ЄС зменшить виплати для українців: коли це станеться

Вже в березні 2027 року українці, що прибули до Швейцарії одразу ж після початку повномасштабного вторгнення, житимуть там 5 років поспіль. А це означає серйозні зміни у їхньому статусі.

Уряд кантону Цюрих вже ухвалив законопроєкт, що змінить розмір соціальної допомоги зі статусом S, що отримали дозвіл на проживання. Документ вже передали на розгляд кантональної ради. Очікується, що зміни почнуть діяти з 1 березня 2027 року.

Як зміниться допомога для українців у Швейцарії?

Місяць тому Федеральна рада Швейцарії оголосила, що кантони самостійно зможуть вирішувати, у якому розмірі надавати допомогу українцям, що мають тимчасовий захист, але водночас отримали дозвіл на проживання.

Зараз федеральне законодавство зобов'язує кантони виплачувати звичайну соціальну допомогу – таку саму, яку отримують і громадяни Швейцарії. А для того, аби змінити це, кантону Цюрих потрібно ухвалити поправку до свого ж закону про соціальну допомогу.

Уряд вже підготував відповідний законопроєкт, і його направили на розгляд місцевої ради. Документ має прирівняти усіх людей, що мають статус S, тобто тимчасовий захист, до тимчасово прийнятих осіб. Відтак, вони будуть отримувати допомогу за особливими правилами, а не звичайну.

Чому ця зміна важлива?

Претендувати на дозвіл проживання іноземці можуть після 5 років проживання в країні – і зовсім скоро частина українців, що переїхали до Швейцарії у лютому 2022 року, досягнуть цього терміну.

Тож у владі наголосили, що без змін у законі українці мали б автоматично право на звичайну соціальну допомогу – а її розмір вищий за той, що отримують українці нині. Зміна ж закону має стимулювати українців до інтеграції та зменшить ризики внутрішньої міграції – коли люди переїздили б саме до Цюриха, аби отримувати вищі виплати.