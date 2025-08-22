В Польщі зараз перебуває чимало українців, і більшість з них намагаються адаптуватися: знайти житло, роботу та влаштувати дітей у садочки та школи.

Чимала кількість українських родин все ще потребує фінансової допомоги для того, аби базово закрити потреби родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Unisef. Тож українці, що мають тимчасовий захист у Польщі, можуть отримати соціальні виплати.

Крок додому

Якщо фінансова допомога потрібна для того, аби винайняти житло, можна зареєструватися на програму Krok do Domu. Для того, аби отримати допомогу з житлом, потрібно щоб:

людина до 24 лютого 2022 року проживала на території України та прибула до Польщі після початку повномасштабного вторгнення;

легалізувала перебування в Польщі та планувала винаймати житло принаймні на рік;

могла підтвердити мінімальний дохід родини (соціальні виплати враховуються);

належала до соціально-вразливої категорії, як-от: переїхала з місця, що постраждало від бойових дій, є опікуном чи самотнім батьком, що виховує дитину; у родині є три чи більше дітей до 18 років; є ризик опинитися без житла тощо.

Важливо подавати заявку не раніше, ніж за 31 день до початку оренди житла.

Rodzina 800+

Якщо ви перебуваєте у Польщі з дитиною, можна отримати допомогу у 800 злотих – раніше ця сума становила 500 злотих. Для цього, втім, важливо, аби дитина відвідувала місцеву школу.

Becikowe – допомога при народженні дитини

Українки, що перебувають у Польщі на період вагітності та ведуть її з місцевим лікарем, а також планують народжувати у Польщі, можуть також отримати виплати від польського уряду. Але це можливо тільки у випадку, якщо дохід на особу в родині не перевищує 1922 злотих.

Також важливо, аби матір дитини перебувала на обліку у польській жіночій консультації з 10 тижня вагітності. Розмір одноразової допомоги становить 1000 злотих на дитину.

Aktywnie w żłobku – Активно в яслах

Батьки, що мають маленьких дітей, можуть отримати пільги для дитячих ясел. Взяти участь можуть взяти громадяни України зі статусом UKR, які безперервно проживають у Польщі не менше, ніж рік у зв'язку з війною.

Та ж вимога поширюється на дітей. Розмір допомоги на одну дитину становить 1500 злотих на місяць. Якщо дитина має інвалідність, сума становить 1900 злотих на місяць.

Добрий старт

Ця програма допомоги спрямована на школярів – можна отримати щорічну виплату у розмірі 300 злотих, якщо дитина відвідує місцеву польську школу. Заявки приймають щороку з 1 липня до кінця вересня.

Допомога для пенсіонерів

У Польщі існує допомога для самотніх людей, що не можуть жити самі та мають підтвердження цього статусу. Ці люди можуть отримати 500 злотих допомоги – але у такому випадку дохід від усіх виплат не має перевищувати 2157,08 злотих.

Також працює програма "Сусідська допомога" – люди, старші від 60 років, можуть отримати допомогу з розв'язанням побутових проблем: покупкою продуктів, приготуванням, прибиранням, ремонтом тощо.

