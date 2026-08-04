У пустелі Саудівської Аравії висадили 159 мільйонів дерев: які результати за 5 років

Більша частина Саудівської Аравії вкрита пустелями – але всього за 5 років країні вдалося відновити понад 1 мільйон гектарів земель, що деградували, висадивши там дерева.

Масштабна екологічна кампанія з відновлення пустелі у Саудівській Аравії почалася ще 2021 року – і зараз результати вже можна побачити неозброєним оком, пише Tech.

Наскільки успішним став екологічний проєкт у Саудівській Аравії?

В ООН оцінили, що проєкт – це один з найбільш масштабних прикладів відновлення екосистем у посушливому кліматі. А досвід Саудівської Аравії показав, що навіть якщо в країні є гостра нестача води, з деградацією земель все ще можна досить успішно боротися.

До 2024 року площа відновлених за допомогою посадки дерев земель становила близько 250 тисяч гектарів, але зараз вже перевищила позначку у 1 мільйон гектарів. Але зупинятися на цьому не збирається: до 2030 року в Саудівській Аравії мають план відновити 2,5 мільйона гектарів земель, а в довгостроковій перспективі – 40 мільйонів. Для цього доведеться висадити 10 мільярдів дерев.



В Саудівській Аравії триває велика екологічна кампанія / Фото Pexels

Для того, аби реалізувати настільки амбітний проєкт, країна використовує сучасні технології збереження води: будуються греблі, збирається дощова вода, а для поливу частини насаджень використовують очищені стічні води.

Озеленюють не лише пустельні території: мільйони дерев вже висадили вздовж автомагістралей. Також відновлюють пасовища, а у великих містах створюють нові зелені зони та парки.

Екологічна програма – це тільки частина ще більш масштабної стратегії. До 2030 року аж 50% усієї електроенергії Саудівська Аравія прагне отримувати з відновлювальних джерел, а також розширити площу природоохоронних територій.