Рахунки на тисячі євро: помилка з батареями, що розоряє українців у Німеччині

Наприкінці опалювального сезону люди, що живуть у Німеччині, отримують рахунки за опалення, тобто Nachzahlung. І в деяких випадках сума може доходити до тисяч євро.

У Німеччині зараз живе понад мільйон українців, і місцева система опалення може не тільки викликати здивування, але й призвести до прикрих помилок, за які потім доведеться платити – і цілком буквально. 24 Канал розповідає, що робити, аби рахунки за опалення не виявилися катастрофічно великими.

Чи треба вимикати опалення, коли йдете з дому?

Вимикання батарей може видаватися логічним кроком: нікого немає вдома, тож навіщо витрачати гроші на опалення? Але саме ця помилка може просто "розорити", і це точно не найкраща ідея.

Зважайте на те, що коли у кімнаті знижується температура, охолоджується не тільки повітря, але й стіни, підлога, вікна та інші поверхні. І якщо вони стають надто холодними, на їхнє прогрівання знову доведеться витратити значно більше енергії. Окрім того, холод призводить до того, що волога з повітря може почати конденсуватися – а вже це створює ризики для появи плісняви.

У німецькому центрі захисту прав споживачів Verbraucherzentrale радять не опускати температуру у кімнатах нижче за приблизно 16 градусів за Цельсієм. Але оптимальний режим батареї дуже сильно залежить від погоди за вікном, вологості та утеплення будинку.

Набагато простіше підтримувати температуру у 16 – 18 градусів, ніж щовечора знову обігрівати квартиру. Тож не слід намагатися заощадити на повному вимкненні опалення.

Чим небезпечна цвіль у німецькій квартирі?

Цвіль на вікнах, стінах та стелі – це небезпечно і неприємно будь-де, але саме у Німеччині цей наслідок холоду й вогкості може призвести й до серйозної відповідальності перед орендодавцем. В окремих випадках, коли в появі плісняви на стінах винен саме орендар, це може призвести до повної втрати депозиту.

Водночас згідно з німецьким Цивільним кодексом, орендар не відповідає за погіршення стану житла внаслідок користування. А іноді цвіль виникає і через дефекти утеплення, протікання та проблеми, пов'язані з будівлею, а не з людьми, що в ній живуть.

Важливо! Якщо у квартирі ви помітили цвіль, про це одразу ж потрібно повідомити орендодавця. Адже саме у випадку, якщо через несвоєчасне повідомлення йому доведеться витратити більше грошей на усунення проблеми, можуть початися юридичні наслідки. У випадку, якщо орендодавець вимагає оплатити ремонт чи погрожує утримати депозит, завжди потрібно просити надати обґрунтування, а також можна звернутися до консультаційної служби для орендарів.

Як правильно налаштувати німецький термостат?

Більшість німецьких квартир з батареями мають також і термостати з цифрами від 1 до 5. Але потрібно зважати, що вказують ці цифри не потужність, а приблизну температуру, яку система намагається підтримувати у житлі.

Ось що означають різні позначки на термостаті:

Сніжинка – це захист від замерзання, а не режим опалення. Важливо розуміти, що він не підтримує комфортну температуру.

це захист від замерзання, а не режим опалення. Важливо розуміти, що він не підтримує комфортну температуру. 1 – це температура у приблизно 12 градусів за Цельсієм. Для житлової кімнати взимку цього може бути недостатньо.

– це температура у приблизно 12 градусів за Цельсієм. Для житлової кімнати взимку цього може бути недостатньо. 2 – це приблизно 16 градусів. Така температура підходить для приміщень, де не дуже волого.

– це приблизно 16 градусів. Така температура підходить для приміщень, де не дуже волого. 3 – приблизно 20 градусів. Ідеальний режим для вітальні та решти житлових кімнат.

– приблизно 20 градусів. Ідеальний режим для вітальні та решти житлових кімнат. 4 – 24 градуси за Цельсієм. Цей режим вже буде використовувати значно більше енергії.

– 24 градуси за Цельсієм. Цей режим вже буде використовувати значно більше енергії. 5 – приблизно 28 градусів за Цельсієм. Режим може призвести до зайвого споживання енергії.

Який режим обирати, щоб максимально заощадити в Німеччині?

Залежно від кімнати та того, чи ви перебуваєте вдома, температуру в квартирі можна регулювати. Наприклад, коли ви вирушаєте на роботу, температуру у всьому домі можна знизити до 16 градусів. Але нижче опускати її не варто – згодом доведеться витратити значно більше електроенергії, аби повернути її до бажаної.

У вітальні та спальні часто достатньо 16 – 18 градусів, але за такої температури за появою цвілі треба стежити особливо уважно та не зволікати з реагуванням.

Також обережність слід проявити щодо позначки 5 на термостаті. Багато українців вмикають її, коли в приміщенні холодно, бо думають, що так кімната нагріється найшвидше. Але це не так – вища позначка тільки задає вищу цільову температуру, тож тримати батарею постійно на максимумі точно не слід – саме це призводить до непомірних рахунків за опалення.

До слова, українці роблять ще одну неочевидну помилку, через яку втрачають гроші на опаленні – і стосується вона провітрювання. Точно не варто надовго залишати вікно у режимі провітрювання, тобто трохи відчиненим зверху, пише Федеральне міністерство довкілля Німеччини.

Це охолоджує стіни біля вікна, а ось повітря у кімнаті змінюється повільно. Натомість німці взимку використовують інший метод, для якого мають окреме слово – Stoßlüften.

Для цього радіатор потрібно вимкнути або ж зменшити нагрівання, а тоді відчинити вікно навстіж на 3 – 5 хвилин. Якщо є можливість, бажано ще й відчинити вікна з протилежних боків дому, аби створити протяг та швидше змінити повітря.