Конфіскують та випишуть штраф: які продукти не можна провозити в Європу
Перед поїздкою до Європи валізу потрібно перевірити кілька разів – адже деякі речі ввозити суворо заборонено. І часто правила обмежують саме харчові продукти.
Простий перекус, складений у дорогу, може призвести до затримки на кордоні та ретельної перевірки. Тож 24 Канал розповідає, які продукти краще залишити вдома, аби не втрапити у неприємності.
Які продукти найчастіше забороняють?
Якщо ви плануєте подорож до країни Європейського Союзу, основних категорій продуктів, які повністю заборонені, всього дві – м'ясні та молочні продукти. Їх не можна перевозити навіть у невеликій кількості, і навіть якщо це просто канапки, які ви збираєтеся з'їсти у дорозі, пише Державна митна служба.
М'ясні продукти везти в Європу заборонено / Фото Pexels
Такі товари на кордоні підлягатимуть утилізації, а якщо ви спробуєте змовчати про заборонені продукти, або ж приховати їх, наслідки можуть бути серйозні: від штрафу до кримінальної відповідальності.
Отож, ось які продукти везти заборонено:
- ковбаси, сосиски, шинка та сало;
- в'ялене та свіже м'ясо;
- домашній сир та бринза;
- згущене молоко, йогурт;
- домашні консерви з вмістом молока чи м'яса.
Втім, все ж є кілька винятків: везти можна сухе дитяче молоко, спеціальне харчування чи корм для тварин, якщо ці продукти потрібні з міркувань здоров'я. Для цього ці товари мають походити з країн ЄС (за винятком Фарерських островів, Гренландії та Ісландії), а їх кількість не має перевищувати 2 кілограми на особу.
Також проблеми можуть виникнути через насіння рослин та свіжі фрукти й овочі. На практиці українці часто перевозять через кордон яблука, помідори, груші тощо – хоча насправді прикордонники можуть вимагати спеціальний фітосанітарний сертифікат. Не потрібний він лише для п'яти видів фруктів:
- ананасів;
- кокосів;
- дуріанів;
- бананів;
- фініків.
Додаткові питання у прикордонників можуть виникнути і у випадку перевезення варення, закруток та інших продуктів власного виробництва. Вони не заборонені прямо, але якщо продукція не має маркування чи спеціальних документів, її все ж можуть вилучити.
Через домашню консервацію можуть виникнути проблеми / Фото Pexels
На який багаж поширюються ці правила?
Багато мандрівників помилково припускають, що ці суворі обмеження щодо товарів, які можна ввозити в Європу, стосуються тільки ручної поклажі – хоча насправді вони поширюються і на зареєстрований багаж.
Заборонені продукти можуть вилучити незалежно від того, куди ви їх поклали. Тож продукти тваринного походження краще навіть не складати у валізу. Натомість більшість промислово упакованих продуктів рослинного походження – шоколад, печиво, макарони, кава, чай та крупи дозволені для власного споживання.
Що варто уточнити перед поїздкою?
Передусім мандрівникам потрібно знати про наслідки провезення заборонених продуктів через кордон. Ось які є варіанти:
- найчастіше під час проходження митного контролю заборонені продукти конфіскують;
- також можлива затримка під час перевірки;
- адміністративний штраф відповідно до законодавства країни;
- в окремих випадках проти людини можуть навіть відкрити провадження за порушення митних вимог.
Особливу обережність і уважність варто виявити людям, що регулярно їздять до країн Європейського Союзу на роботу. Часті перевезення великої кількості продуктів можуть привернути додаткову увагу від митних служб.