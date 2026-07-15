Конфіскують та випишуть штраф: які продукти не можна провозити в Європу

Перед поїздкою до Європи валізу потрібно перевірити кілька разів – адже деякі речі ввозити суворо заборонено. І часто правила обмежують саме харчові продукти.

Простий перекус, складений у дорогу, може призвести до затримки на кордоні та ретельної перевірки. Тож 24 Канал розповідає, які продукти краще залишити вдома, аби не втрапити у неприємності.

Які продукти найчастіше забороняють?

Якщо ви плануєте подорож до країни Європейського Союзу, основних категорій продуктів, які повністю заборонені, всього дві – м'ясні та молочні продукти. Їх не можна перевозити навіть у невеликій кількості, і навіть якщо це просто канапки, які ви збираєтеся з'їсти у дорозі, пише Державна митна служба.



М'ясні продукти везти в Європу заборонено / Фото Pexels

Такі товари на кордоні підлягатимуть утилізації, а якщо ви спробуєте змовчати про заборонені продукти, або ж приховати їх, наслідки можуть бути серйозні: від штрафу до кримінальної відповідальності.

Отож, ось які продукти везти заборонено:

ковбаси, сосиски, шинка та сало;

в'ялене та свіже м'ясо;

домашній сир та бринза;

згущене молоко, йогурт;

домашні консерви з вмістом молока чи м'яса.

Втім, все ж є кілька винятків: везти можна сухе дитяче молоко, спеціальне харчування чи корм для тварин, якщо ці продукти потрібні з міркувань здоров'я. Для цього ці товари мають походити з країн ЄС (за винятком Фарерських островів, Гренландії та Ісландії), а їх кількість не має перевищувати 2 кілограми на особу.

Також проблеми можуть виникнути через насіння рослин та свіжі фрукти й овочі. На практиці українці часто перевозять через кордон яблука, помідори, груші тощо – хоча насправді прикордонники можуть вимагати спеціальний фітосанітарний сертифікат. Не потрібний він лише для п'яти видів фруктів:

ананасів;

кокосів;

дуріанів;

бананів;

фініків.

Додаткові питання у прикордонників можуть виникнути і у випадку перевезення варення, закруток та інших продуктів власного виробництва. Вони не заборонені прямо, але якщо продукція не має маркування чи спеціальних документів, її все ж можуть вилучити.



Через домашню консервацію можуть виникнути проблеми / Фото Pexels

На який багаж поширюються ці правила?

Багато мандрівників помилково припускають, що ці суворі обмеження щодо товарів, які можна ввозити в Європу, стосуються тільки ручної поклажі – хоча насправді вони поширюються і на зареєстрований багаж.

Заборонені продукти можуть вилучити незалежно від того, куди ви їх поклали. Тож продукти тваринного походження краще навіть не складати у валізу. Натомість більшість промислово упакованих продуктів рослинного походження – шоколад, печиво, макарони, кава, чай та крупи дозволені для власного споживання.

Що варто уточнити перед поїздкою?

Передусім мандрівникам потрібно знати про наслідки провезення заборонених продуктів через кордон. Ось які є варіанти:

найчастіше під час проходження митного контролю заборонені продукти конфіскують;

також можлива затримка під час перевірки;

адміністративний штраф відповідно до законодавства країни;

в окремих випадках проти людини можуть навіть відкрити провадження за порушення митних вимог.

Особливу обережність і уважність варто виявити людям, що регулярно їздять до країн Європейського Союзу на роботу. Часті перевезення великої кількості продуктів можуть привернути додаткову увагу від митних служб.