Не лише Польща: які країни ЄС досі не перейшли на євро

Подорожуючи Європейським Союзом, туристи можуть здивуватися, що далеко не скрізь для покупок достатньо мати євро. У кількох країнах ЄС досі користуються власними валютами, хоча деякі з них є членами об'єднання вже понад 20 років.

Наразі євро є офіційною валютою 21 із 27 держав Європейського Союзу, а решта шість зберігають національні гроші. Як повідомляє офіційний портал ЄС, передає 24 Канал, для однієї з цих країн навіть передбачили особливий виняток із правил переходу на спільну валюту.

У яких країнах Європейського Союзу немає євро

Станом на жовтень 2026 року шість держав ЄС не входять до єврозони. Серед них є як популярні серед українців країни для подорожей і роботи, так і держави Північної Європи.

Зокрема, власні валюти використовують:

Польща – польський злотий (PLN);

– польський злотий (PLN); Чехія – чеська крона (CZK);

– чеська крона (CZK); Угорщина – угорський форинт (HUF);

– угорський форинт (HUF); Румунія – румунський лей (RON);

– румунський лей (RON); Швеція – шведська крона (SEK);

– шведська крона (SEK); Данія – данська крона (DKK).

У цих країнах євро не є офіційним платіжним засобом, тому в магазинах, ресторанах і громадському транспорті ціни зазвичай зазначають у місцевій валюті. Деякі туристичні заклади можуть приймати євро, однак вони не зобов'язані цього робити.

Якщо розрахуватися євро все ж дозволяють, варто звертати увагу на курс обміну. Він може відрізнятися від банківського, тому іноді вигідніше платити місцевою валютою або карткою.

Чому не всі країни ЄС перейшли на євро

Членство в Європейському Союзі не означає, що країна автоматично повинна відмовитися від власних грошей. Для переходу на євро необхідно виконати низку економічних і правових вимог, відомих як Маастрихтські критерії.

Вони передбачають контроль інфляції, державного боргу, бюджетного дефіциту та довгострокових процентних ставок. Також країна повинна забезпечити стабільність валютного курсу й узгодити своє законодавство з правилами ЄС.

Польща, Чехія, Угорщина, Румунія та Швеція юридично зобов'язані запровадити євро після виконання відповідних умов. Однак конкретних дат переходу для них не встановлено.

Зовсім інша ситуація в Данії. Країна домовилася про спеціальний виняток, який дозволяє їй зберігати данську крону без зобов'язання переходити на євро. При цьому курс її національної валюти підтримують стабільним відносно євро.

Яка країна останньою перейшла на євро

Найновішою учасницею єврозони стала Болгарія. З 1 січня 2026 року країна офіційно перейшла на євро, замінивши болгарський лев, яким користувалася раніше.

Болгарія стала 21-ю країною ЄС зі спільною європейською валютою. Перед нею до єврозони приєдналася Хорватія, яка запровадила євро 1 січня 2023 року.

Водночас для Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії та Швеції перехід на єдину валюту поки залишається питанням майбутнього. У червні 2026 року Європейський центральний банк повідомив, що жодна з цих п'яти держав ще не виконала всіх необхідних умов.

Тому перед поїздкою до однієї з шести країн ЄС, які не входять до єврозони, туристам варто перевірити місцеву валюту та умови оплати. Навіть якщо в окремих місцях приймають євро, це не означає, що ними можна буде розрахуватися всюди.