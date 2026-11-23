Європейська комісія вже оголосила Любляну, столицю Словенії, а також Кальвію Європейськими столицями туризму 2027 року.

Столицю Словенії та муніципалітет Майорки цього року відзначили за їхні досягнення у розвитку розумного та сталого туризму, пише Euronews.

Які міста обрали Європейськими столицями туризму 2027?

Любляна цього року отримала свій титул у категорії міст з населенням понад 100 000 мешканців, а ось Кальвія – серед міст з населенням від 25 000 до 100 тисяч людей. Переможців обирало європейське журі після презентацій відібраних напрямків у Брюсселі 18 та 19 листопада.

Загалом же на отримання звання подали заявки 83 напрямки з 24 країн – а загалом було відібрано 16 місць. До короткого списку потрапили:

Ольборг – Данія;

Брага – Португалія;

Генуя – Італія;

Конья – Туреччина;

Львів – Україна;

Зальцбург – Австрія;

Софія – Болгарія.

За даними Європейської комісії, журі обрало Любляну саме завдяки її "відданості обміну знаннями, безперервному навчанню та ініціативам, орієнтованим на мешканців". Також місто похвалили за високі показники у категоріях доступного, сталого, культурного та цифрового туризму. Окрім того, на 2027 рік у Любляні запланували амбітну програму заходів.

Схвалили Любляну і за підхід до управління даними відвідувачів: він демонструє, як саме туристичні напрямки можуть використовувати інновації, знання та дані для постійного навчання й відповідального розвитку.

А ось у випадку Кальвії, що на Майорці, журі дуже високо оцінило рішення міста відмовитися від масового туризму та перейти до більш сталого та цілорічного підходу. Відзначили також зусилля міста щодо переосмислення того, як туризм може сприяти довгостроковому економічному, соціальному та екологічному добробуту.