Чимало виробників у ЄС навмисно додають мікропластик до складу шампунів та гелів – це може покращити їхню структуру. Але зовсім скоро продаж таких засобів у Європі заборонять.

Вже з 17 жовтня 2027 року у ЄС буде заборонено продавати частину косметичних засобів – а саме ті, до складу яких навмисно додають мікропластик. Мовиться про шампуні, гелі для душу та інші засоби, що змиваються водою, пише Mundodeportivo.

Чому у ЄС заборонять продаж частини шампунів?

У вересні 2023 року Європейський Союз затвердив регламент, що обмежує навмисне додавання мікропластику у деякі продукти. І заборона щодо деяких косметичних засобів, які змиваються водою, набуде чинності вже у жовтні 2027 року. Стосуватиметься це передусім шампунів та гелів для душу за умови, якщо вони містять мікрочастинки, включені до переліку обмежень.

З цієї дати продаж у ЄС таких товарів заборонять, тож виробникам потрібно буде адаптувати свої формули, якщо вони хочуть і надалі продавати косметичні засоби.

Надалі у ЄС також планують обмежити використання мікропластику у косметиці, що не змивається – зокрема у декоративній косметиці та засобах для губ і нігтів. А загальні терміни обмежень зараз розтягнуті до 2035 року – і до цього часу виробникам потрібно підшукати альтернативи, що менше забруднюють навколишнє середовище.

Мікропластик – це одна з найгостріших екологічних проблем, адже крихітні частинки пластику зрештою опиняються у воді, ґрунті та навіть у деяких напоях і продуктах. І попри те, що чимало з них утворюються через розкладання відходів, частина все ж потрапляє безпосередньо в продукти, якими люди користуються щодня.

До таких продуктів, серед іншого, належать також деякі косметичні засоби й засоби особистої гігієни. Іноді ці частинки додають, аби змінити текстуру, стабілізувати формулу чи досягнути певного ефекту.

Але коли ці частинки змиваються водою та потрапляють у навколишнє середовище, видалити їх звідти вже дуже важко.