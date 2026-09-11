Після найгірших результатів тестів: ще одна країна Європи планує заборонити телефони в школі

Вже ціла низка країн ЄС розробляють законопроєкти, аби заборонити мобільні телефони у школах, або ж планують це робити. Зараз до цих держав приєднується і Данія.

Про намір країни повністю заборонити користування мобільними телефонами у початковій та середній школі заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, пише DR.

Чому Данія хоче заборонити телефони в школах?

Заборона, очікується, буде стосуватися не лише мобільних телефонів, але й інших особистих електронних пристроїв. Вона діятиме не тільки під час безпосередньо уроків, але також і на перервах.

Коли ми пропонуємо вікові обмеження для соціальних мереж та заборону на використання мобільних телефонів у школі, йдеться не про те, щоб щось у вас забрати, а про те, щоб щось вам повернути. Ваше дитинство та вашу свободу,

– заявила Метте Фредеріксен.

Заборона поширюватиметься і на класи, і на шкільне подвір'я.

Про заборону мобільних телефонів у школі данський уряд уклав політичну угоду ще майже рік тому. Втім, законопроєкт у парламенті ухвалити не встигли, бо Фредеріксен оголосила про дострокові парламентські вибори. Поки що невідомо, як саме нова пропозиція уряду відрізняється від попередньої угоди.

Така заява прем'єрки пролунала після того, як вона висловила занепокоєння поганими результатами PISA – універсального освітнього тесту для школярів. Нещодавні результати виявилися історично найгіршими, і не лише в Данії.

В яких ще країнах заборонені мобільні телефони у школах?

У Франції заборона на мобільні телефони діє ще з 2018 року. А у 2024 році уряд ввів додаткові обмеження в практично 200 школах, аби протестувати експериментальну "цифрову перерву". Відтак для понад 50 000 учнів продовжили заборону на використання телефонів протягом усього дня.

У школах Британії міністерство освіти дозволило школам самостійно вирішувати, чи застосовувати обмеження на використання гаджетів. І зараз 7 з 10 дорослих у Британії підтримують заборону на використання телефонів під час занять.

Заборони діють також у Нідерландах, Італії та в Угорщині.