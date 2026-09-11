О намерении страны полностью запретить использование мобильных телефонов в начальной и средней школе заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет DR.

Почему Дания хочет запретить телефоны в школах?

Ожидается, что запрет коснется не только мобильных телефонов, но и других личных электронных устройств. Он будет действовать не только во время непосредственно уроков, но и на переменах.

Когда мы предлагаем возрастные ограничения для социальных сетей и запрет на использование мобильных телефонов в школе, речь идет не о том, чтобы что-то у вас отнять, а о том, чтобы что-то вам вернуть. Ваше детство и вашу свободу,

– заявила Метте Фредериксен.

Запрет будет распространяться как на классы, так и на школьный двор.

О запрете мобильных телефонов в школе датское правительство заключило политическое соглашение еще почти год назад. Впрочем, законопроект в парламенте принять не успели, поскольку Фредериксен объявила о досрочных парламентских выборах. Пока неизвестно, чем именно новое предложение правительства отличается от предыдущего соглашения.

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Такое заявление премьер-министра прозвучало после того, как она выразила обеспокоенность плохими результатами PISA – универсального образовательного теста для школьников. Недавние результаты оказались исторически худшими, и не только в Дании.

В каких еще странах запрещены мобильные телефоны в школах?

Во Франции запрет на мобильные телефоны действует еще с 2018 года. А в 2024 году правительство ввело дополнительные ограничения практически в 200 школах, чтобы протестировать экспериментальную "цифровую перемену". В результате для более чем 50 000 учеников продлили запрет на использование телефонов в течение всего дня.

В школах Великобритании министерство образования разрешило школам самостоятельно решать, вводить ли ограничения на использование гаджетов. И сейчас 7 из 10 взрослых в Великобритании поддерживают запрет на использование телефонов во время занятий.

Запреты действуют также в Нидерландах, Италии и Венгрии.