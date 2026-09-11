Про намір країни повністю заборонити користування мобільними телефонами у початковій та середній школі заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, пише DR.

Чому Данія хоче заборонити телефони в школах?

Заборона, очікується, буде стосуватися не лише мобільних телефонів, але й інших особистих електронних пристроїв. Вона діятиме не тільки під час безпосередньо уроків, але також і на перервах.

Коли ми пропонуємо вікові обмеження для соціальних мереж та заборону на використання мобільних телефонів у школі, йдеться не про те, щоб щось у вас забрати, а про те, щоб щось вам повернути. Ваше дитинство та вашу свободу,

– заявила Метте Фредеріксен.

Заборона поширюватиметься і на класи, і на шкільне подвір'я.

Про заборону мобільних телефонів у школі данський уряд уклав політичну угоду ще майже рік тому. Втім, законопроєкт у парламенті ухвалити не встигли, бо Фредеріксен оголосила про дострокові парламентські вибори. Поки що невідомо, як саме нова пропозиція уряду відрізняється від попередньої угоди.

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Така заява прем'єрки пролунала після того, як вона висловила занепокоєння поганими результатами PISA – універсального освітнього тесту для школярів. Нещодавні результати виявилися історично найгіршими, і не лише в Данії.

В яких ще країнах заборонені мобільні телефони у школах?

У Франції заборона на мобільні телефони діє ще з 2018 року. А у 2024 році уряд ввів додаткові обмеження в практично 200 школах, аби протестувати експериментальну "цифрову перерву". Відтак для понад 50 000 учнів продовжили заборону на використання телефонів протягом усього дня.

У школах Британії міністерство освіти дозволило школам самостійно вирішувати, чи застосовувати обмеження на використання гаджетів. І зараз 7 з 10 дорослих у Британії підтримують заборону на використання телефонів під час занять.

Заборони діють також у Нідерландах, Італії та в Угорщині.