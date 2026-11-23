Подорожі перед Різдвом завжди дарують відчуття свята – але через кілька святкових речей у сумці вашу ручну поклажу можуть затримати в аеропорту.

Перед польотом за кордон слід переконатися, що у вашій ручній поклажі немає нічого, через що вас може затримати служба безпеки, пише Relocate.to. І до кількох святкових предметів слід поставитися з особливою увагою.

Які святкові речі і подарунки не варто класти в ручну поклажу?

Соуси, джеми і продукти в банках

Варення, сиропи, підливи та навіть м'які сири можуть розцінюватися службою безпеки аеропорту як рідини – а щодо них в багатьох аеропортах досі діє правило 100 мілілітрів. Тож краще перевозити ці речі у зареєстрованому багажі.

Загорнуті подарунки

Якщо через сканер не вдасться роздивитися вміст коробки, працівники можуть попросити відкрити її – тож краще використовувати подарункові пакети, а не щільний папір. Інакше після польоту пакувати речі доведеться ще раз.

Снігові кулі

Великі сувеніри також можуть не пропустити через контроль – і особливо у випадку, якщо куля виявилася більшою за тенісний м'яч.

Випічка у фользі

Зважайте, що алюмінієве пакування заважає скануванню, тож річ доведеться перевіряти вручну. Пакунок можуть попросити відкрити для додаткової перевірки – і в такому випадку набагато краще буде використовувати прозорі контейнери.

Алкоголь

Повнорозмірні пляшки не можна проносити через контроль безпеки, адже щодо них діє правило рідин. Обійти його можна лише у випадку, якщо це мініпляшка об'ємом до 100 мілілітрів.