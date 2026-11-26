Чимало українців подорожують до Польщі перед святами – і навіть не підозрюють, що частина звичних товарів підпадає під дуже суворі обмеження на в'їзді до країни.

Аби не потрапити у неприємності під час перетину кордону Польщі, потрібно заздалегідь перевірити вміст і валіз, і ручної поклажі. Частину продуктів заборонено ввозити до країн ЄС навіть у мінімальних обсягах, пишуть у Прикордонній варті Польщі.

Які продукти не можна везти до Польщі?

Одні з найсерйозніших заборон щодо ввезення продуктів до Польщі все ще стосуються продуктів тваринного походження – будь-якого м'яса та молока. Стосується це зокрема сала, паштетів, ковбас, молочної продукції. Діє правило й щодо невеликих обсягів продукту для власного вжитку.

Існує заборона через небезпеку перенести інфекції тварин – тож перед перетином кордону продукти, якщо вони є, доведеться викинути у спеціальні контейнери.

Окремі правила стосуються також рослин, фруктів та овочів. За загальною вимогою для завезення їх, а також саджанців чи зрізаних квітів, потрібний спеціальний фітосанітарний сертифікат, що засвідчує відсутність небезпечних хвороб та шкідників. Для деяких рослин можуть застосовуватися повні заборони чи додаткові обмеження.

Але у цьому списку передбачені й певні винятки: п'ять видів фруктів можна провозити без фітосанітарного сертифіката – це банани, кокоси, фініки, ананаси та дуріани.

В ЄС також дозволено провозити до 20 кілограмів риби чи рибних продуктів на людину, або ж одну рибину, якщо вона важить більше. Стосується це і свіжої патраної риби, і підготовленої чи переробленої рибної продукції.

Також винятки стосуються:

дитячого харчування – можна везти до 2 кілограмів сухого молока для немовлят чи спеціалізованих продуктів з медичною метою. Продукт має бути у заводському пакуванні, готовим до вживання та не вимагати охолодження до моменту відкриття;

меду – його можна провозити в обсязі до 2 кілограмів.

Які правила діють щодо алкоголю і тютюну?

На алкогольну та тютюнову продукцію також діють певні обмеження та ліміти. І якщо для спиртних напоїв обсяги однакові незалежно від виду транспорту, то обсяг дозволених тютюнових виробів визначається способом, яким людина перетинає кордон.

Скористатися пільговими нормами можуть лише туристи, яким вже виповнилося 17 років. Ось які обмеження діють:

1 літр напоїв з вмістом спирту понад 22% або 2 літри напоїв з вмістом спирту до 22%;

4 літри тихого вина додатково;

16 літрів пива.

А ось у випадку перетину кордону наземним транспортом можна ввезти 40 цигарок, або ж 20 сигарил, або 10 сигар, або 50 грамів курильного тютюну. Для авіапасажирів та тих, хто подорожує морем, норми у п'ять разів більші.