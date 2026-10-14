Вплине на тисячі українців: у Німеччині хочуть запровадити 12-годинний робочий день

У вівторок, 13 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив на конференції працедавців у Берліні. Там він заявив, що підтримує запровадження 12-годинного робочого дня для працівників.

Фрідріх Мерц заявив, що "не планує ставати улюбленцем нації" та не прагне здобувати популярність через соціальні реформи – тож він пропонує запровадити 12-годинний робочий день, пише DW. За його словами, це забезпечить гнучкість і для працівників, і для компаній.

Чому в Німеччині хочуть запровадити 12-годинний робочий день?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що запровадження подовженого робочого дня піде на користь не тільки компаніям, а й працівникам. Також, за його словами, багато міжнародних компаній вже пропонують працівникам працювати по 12 годин три дні на тиждень. І їм нібито подобається така модель, адже вона дає можливість проводити більше часу з родиною.

Це свідчить про те, що робота тривалістю понад вісім годин – це не експлуатація, а радше гарна нагода для бізнесу та його працівників гнучкіше організувати робочий час,

– заявив він.

Також Мерц зазначив, що буде боротися за реформу системи довготривалого догляду – і мовиться тут про фундаментальні питання справедливості.

Люди, які не можуть дозволити собі догляд, повинні знати, що можуть покластися на цю державу загального добробуту. І навпаки: ті, хто має змогу оплачувати власний догляд, повинні й мають надалі робити більший внесок самі,

– повідомив Мерц.

Також він стверджує, що можливості для строкових контрактів для компаній потрібно швидко розширити, а також послабити захист від звільнення для високооплачуваних працівників.

Важливо! Наразі Німеччина – це країна, що прийняла найбільше українських біженців, їх там проживає приблизно 1,33 мільйона. І станом на 2024 рік понад 51% з них були працевлаштовані. Тож запровадження нової тривалості робочого дня може суттєво вплинути на сотні тисяч громадян України.

Як у Німеччині ставляться до ідей Фрідріха Мерца?

Дослідження інституту Infratest dimap у червні 2026 року показали, що рейтинг чинного канцлера Німеччини ще ніколи не був таким низьким, як під час правління Фрідріха Мерца.

Водночас сам Мерц заявив, що різке падіння рейтингів схвалення його не турбує, а "улюбленцем нації" він ставати не планує. Також політик готовий боротися за реформи у пенсійному забезпеченні, системі охорони здоров'я, оподаткуванні та соціальному забезпеченні, що дуже непопулярні серед німецьких виборців.