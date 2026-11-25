В уряді Британії мають план запровадити першу у світі систему ліцензування для підприємств та приватних осіб, що продають ножі. При цьому вид ножів не має значення – навіть якщо вони столові.

Про намір запровадити систему ліцензування для продажу ножів заявили в МВС Британії, пише The Guardian.

Чому у Британії хочуть запровадити ліцензію на ножі?

Магазини та інтернет-продавці, що продають ножі – чи то мачете, чи ножі для масла, – незабаром повинні будуть подати заявку на отримання ліцензії, інакше їм загрожуватимуть штрафи. Пов'язано це із зусиллями виконати обіцянку уряду скоротити злочини з використанням ножів наполовину за 10 років.

Іноземні продавці повинні будуть користуватися послугами посередника, що базується у Великій Британії та відповідатиме за дотримання ліцензійних правил. Усі заходи спрямовані на те, аби боротися з "сірими ринками" – недобросовісними та нерегульованими онлайн-продавцями, які можуть продавати небезпечні ножі зокрема й дітям.

У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що нова система буде охоплювати весь асортимент ножів, а не лише певні типи, як це працює в інших країнах світу. Особливе занепокоєння в уряду викликають гострі кухонні ножі – адже часто їх використовують у смертельних нападах.

До системи ліцензування міністри планують включити магазини побутових товарів, що продають столове приладдя – попри те, що навесні у ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що цю категорію ножів виключать з системи ліцензування.

Поліція буде вживати заходів проти продавців, що порушуватимуть нові правила – зокрема анулюватиме ліцензії, а це ускладнить постачання небезпечної зброї дітям та злочинцям недобросовісними продавцями.

Провідні активісти руху проти носіння ножів вже позитивно оцінили цей крок. Але поліціянти тим часом попереджають, що система ліцензування у тому вигляді, в якому її пропонують зараз, може покласти додатковий тягар відповідальності на правоохоронні сили, що вже зараз перевантажені. Окрім того, Міністерство внутрішніх справ ще має оцінити повні витрати та адміністративні аспекти системи.

Консультації щодо запровадження відповідного законодавства почалися ще у грудні 2025 року, після вбивств у Саутпорті. Відтоді уряд вже запровадив двоступеневу перевірку віку для купівлі ножів онлайн, а також зобов'язав продавців повідомляти про будь-які гуртові замовлення на шість та більше ножів.

Зараз очікується, що ліцензія кожного продавця буде діяти 3 роки, а плата за неї буде встановлюватися на основі повного відшкодування витрат.

Важливо: згідно з даними поліції Англії та Уельсу, кількість вбивств із застосуванням ножа та гострих предметів торік скоротилася на 21% – а ще раніше офіційні дані показали, що кількість таких вбивств впала до найнижчого рівня за майже 50 років. 2025 року поліція зареєструвала 172 вбивства з використанням ножа.