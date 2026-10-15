15 000 євро за два тижні: українка порадила маловідому роботу в Німеччині

Українська біженка, що живе в Німеччині вже 4 роки, розповіла, що в країні цілком реально заробити 15 000 євро всього за два тижні роботи – і ця робота не вимагає ані особливої освіти, ані наявності незвичних навичок. Ось тільки записатися на неї потрібно заздалегідь.

Українська біженка Людмила Русіна розповіла, що в Німеччині офіціанти можуть заробити 15 000 євро всього за два тижні. Але для цього потрібно влаштуватися на одну конкретну подію – Октоберфест.

Як у Німеччині можна заробити великі гроші?

Офіціанти, що працюють на Октоберфесті, заробляють чималі гроші, але потрапити туди на роботу дуже непросто: таке місце потрібно забронювати за пів року наперед.

Гроші, звісно, великі, але й праця важка,

– поділилася українка.

Система заробітку на Октоберфесті незвична: офіціанти викуповують їжу та напої у власників, а тоді продають їх гостям з націнкою у приблизно 1,5 євро за літровий келих, або ж за порцію курки. Не можна забувати й про чайові.

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Для того, аби заробляти якомога більше грошей, офіціанти часто носять по 10 – 12 літрових келихів пива в одній руці. А це значить, що в руках опиняється вага десь у 23 – 28 кілограмів, тож така робота під силу буде далеко не кожному.

Ну і досвідчений, фізично підготований офіціант на Октоберфесті заробляє 15 000 – 18 000 євро за 16 днів,

– додала блогерка.

Але й витрати є: часто потрібно купувати спеціальний одяг, а коштувати він може чимало (приблизно 300 євро), взуття (50 євро). Якщо офіціанти не місцеві, то доводиться також винаймати житло – і саме воно з'їдає велику частку заробленого.

Та навіть попри ці нюанси охочих заробити на цьому фестивалі завжди значно більше, ніж місць.