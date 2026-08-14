Середня зарплата в Польщі вища за українську в 4 рази, але є нюанс: скільки там заробляють

В середньому польські працівники заробляють майже 10 000 злотих. І попри те, що зарплата в країні у 4 рази перевищує українську, це не означає, що у Польщі дуже легко заробляти.

Середня зарплата у Польщі в лютому 2026 року досягнула 9 966 злотих – та аж половина працівників не заробляють стільки. Найвищі доходи фіксують у видобувній та цифровій сферах, а ось у невеликих компаніях зарплати в рази нижчі, пише Головне статистичне управління Польщі.

Які зарплати отримують працівники у Польщі?

За рік середня зарплата у Польщі зросла на 6,4%, а медіанна – на 7,4%. Втім, при цьому приблизно 40% працівників не отримували більше, ніж 6 802 злотих на місяць.

А для того, аби увійти до 30% найбільш високооплачуваних працівників, потрібно було заробляти принаймні 10 257 злотих. Верхні 10% отримують 2026 року від 17111 злотих щомісяця.

Середня зарплата майже 10 тисяч злотих може створювати враження, що саме такий рівень доходу є типовим для польського працівника. Насправді половина людей заробляє значно менше,

– пояснив засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

А рівень оплати праці все сильніше залежить від конкретної галузі, а також масштабу бізнесу, дефіцитності професії та кваліфікації працівника. Найвищі доходи у лютому 2026 року зафіксували у видобувній промисловості – там навіть медіанна зарплата, що реальніше оцінює дохід звичайного працівника, становила 13 794 злоті, тобто 165 тисяч гривень.

У видобутку кам'яного та бурого вугілля половина працівників отримували не менше, ніж 16 897 злотих на місяць.

Значні доходи сконцентровані також і у цифровій сфері: люди, що працюють з хостингом, обробкою даних, комп'ютерною інфраструктурою та управлінням вебсторінками, в середньому отримують 18 940 злотих на місяць.

А ось найнижчу зарплату зафіксували у детективних та охоронних послугах – 5 547 злотих, тобто приблизно 66 тисяч гривень.

А якщо порівнювати зарплати після сплати податків у Польщі та в Україні, то середній дохід у Польщі становить приблизно 85 тисяч гривень проти 21,8 тисячі в Україні. Це означає, що польський показник приблизно в 4 рази вищий, а різниця становить 63,2 тисячі гривень на місяць.